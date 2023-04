Termékvisszahívás: rákkeltő anyagokat tartalmazhat ez a csoki, ne egyél belőle!

Májkárosító és rákkeltő anyagot tartalmazhat egy belga étcsokoládé, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) visszahívta az üzletek polcairól.

Fotó: Pixabay

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal rendelkező terméket semmiképpen ne fogyasszák el, mert az már kis mennyiségben is egészségkárosító lehet.

Termék neve: Almonds mandulás étcsokoládé 72% kakaóval

Márka: Cachet

A termék eredete: Belgium

Gyártó: Kim's Chocolates

Forgalmazó: Brand Mix Kft.

Kiszerelés: 100 g

Minőségmegőrzési idő: 2024.03.09.

Probléma jellege: határérték feletti aflatoxin-tartalom

A Nébih a honlapján figyelmeztet, hogy az aflatoxinok már nagyon kis mennyiségben is a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek. Nagy mennyiségben gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak, amelyeknél a kialakuló súlyos májelégtelenség akár halálhoz is vezethet. Különösen érzékenyek az aflatoxinokra a gyerekek és azok, akik a hepatitisz B-vírus által okozott májgyulladásban szenvednek.