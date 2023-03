Pusztító baktérium miatt több élelmiszerre riasztást adott ki a Nébih

Három vármegyében: Jász-Nagykun-Szolnokban, Zalában és Hajdú-Biharban mutatta ki a Nébih, hogy a növényeken Ralstonia pseudosolanacearum baktériumot találtak, amely egy növénykórokozó. A kimutatás a 2022 szeptemberében vett minták alapján született meg. A közleményből az is kiderül, hogy ez a baktérium zárlati károsítónak minősül, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy csak a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekkel lehet megállítani a terjedését, így igen komoly károkat tud okozni a gazdaságban. Kémiai ellenszere egyelőre nincs.

Mutatjuk, hogy mely élelmiszerekben található meg a baktérium:

paradicsom

burgonya

tojásgyümölcs

Mindezek mellett pedig a rózsán és egyéb dísznövényeken is kimutatható. Az is kiderült, hogy a baktérium egy fertőző szaporítóanyagból indul ki, azonban képes arra, hogy az öntözővíz segítségével továbbterjedjen, végső forrása pedig a kesernyés csucsor. A fő probléma vele az, hogy fertőzőképességét igen hosszan megőrzi, és ha munkagéppel érintkezünk vele, akkor nagyon gyorsan továbbvihetjük más növényekre is – emeli ki a Napi.hu. Mivel nem lehet ellene vegyszerrel védekezni, ezért a Nébih azt javasolja, hogy preventív intézkedéseket folytassanak a gazdák: csak laboratórium által bevizsgált, egészséges szaporítóanyagokat használjanak, és mindig fertőtlenítsenek.