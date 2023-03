Ma van a csillagászati tavasz első napja – Több érdekességet is tartogat március 21.

A csillagászati tavasz a tavaszi nap-éj egyenlőségtől a nyári napfordulóig tart, vagyis az északi féltekén március 21-től június 21-ig, a déli féltekén pedig szeptember 23-tól december 21-ig. A nap-éj egyenlőség egy csillagászati esemény, mely során a földi egyenlítő síkja áthalad a Nap középpontján, ami évente kétszer fordul elő, tavasszal és ősszel.

A következő hónapokban munkavégzés zajlik az M0-s autóút több szakaszán. Fotó: Koszticsák Szilárd

Torlódások várhatóak az M0-s és az M31-es felújítása miatt

A következő hónapokban munkavégzés zajlik az M0-s autóút és az M31-es autópálya több szakaszán, ezért fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől a Magyar Közút. A munkálatok várhatóan június végéig tartanak majd, az M0-s autóúton március 18-tól hétvégente, az M31-es autópályán áprilistól hétköznapokon, az aktuális időjáráshoz ütemezetten, változó helyszíneken.

A munkavégzés az M0-s autóút Megyeri-híd felé vezető oldalán a 10-es és a 17-es (Nagytétény–Szigetszentmiklós közötti szakasz), valamint a 44-es és az 50-es (Maglód, Ecser térsége) kilométerszelvények közötti szakaszokat, míg az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 8-as és 13-as szelvények közötti (M3-as autópálya csomóponttól a 3-as főúti csomópontig tartó) szakaszt érinti.

A mozgó munkaterületek kezdetére minden esetben munkavégzést előjelző és sebességkorlátozó táblák, valamint a változtatható jelzésképű táblák is figyelmeztetik a közlekedőket. A társaság a balesetveszély elkerülése érdekében mindenkit arra kér, hogy figyelmesen, a kihelyezett jelzéseknek és sebességkorlátozásnak megfelelően vezessen – olvasható honlapjukon.

A közlekedőknek az aktuális napi munkavégzésről és forgalmi helyzetről ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

Március 21. és 23. között módosítható a középiskolai felvételi jelentkezések sorrendje

A középfokú felvételi eljárásban 2023. március 21. és 23. között egy alkalommal módosíthatók a felvételi rendszerben korábban jelzett továbbtanulási tervek – hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján a tanulók egyetlen alkalommal módosíthatják a középfokú felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezésüket: megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is felvehetnek. Újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középfokú iskolában, és csak az iskola erre kijelölt képviselőjével előzetesen egyeztetve jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középiskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Korábban nem választott iskolába nem lehet jelentkezni, és tanulmányi terület sem törölhető.

Ma van a Down-szindróma világnapja

Március 21. nemcsak a tavasz első napja, hanem egyben a Down Világnap is. Világszerte fontosnak tartják, hogy a világnapon keresztül felhívják a figyelmet a fogyatékossággal élők problémáira, az elfogadásra és a bennük rejlő lehetőségekre.

A tünetegyüttest a XIX. században írta le John Langdon Down angol orvos, akit az 1866-ban kiadott tudományos munkájának köszönhetően a Down-szindróma „keresztapjának” tekintenek. Bár mások is felismerték a rendellenesség jellemzőit, Down volt az, aki különálló tünetegyüttesként írta le – hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem.

Az első világnapot Svájcban tartották 2006-ban. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a Down-szindrómára, növelje a megértést, és segítsen, hogy a Down-szindrómások méltósággal és a társadalom aktív tagjaiként élhessenek teljes életet. Ezen a napon jellemzően olyan események zajlanak, amelyek felhívják a figyelmet a Down-szindrómások teljesítményére, és támogatják a függetlenségüket, önképviseletüket és döntési szabadságukat.

Magyarországon a szindróma előfordulási gyakorisága nagyjából 700 élve születésből 1 Down-szindrómás eset. A számok emelkedésének hátterében olyan tényező is szerepel, mint pl. a szülő nők életkorának növekedése vagy a diagnosztizálás és a várandósgondozás színvonalának emelkedése.

A felemás zoknival is szokás felhívni a figyelmet a Down-szindrómásokra. Fotó: Pixabay.com

Március 21. az erdők nemzetközi napja

Az ENSZ Közgyűlés 67/200. számú határozatával 2013-tól kezdődően emlékezünk meg az erdők és fák jelentőségéről. Az első konkrét javaslat 1971-ben született, amikor az Európai Mezőgazdasági Bizottság (ECA) javasolta egy erdészeti világnap alapítását.

Ma van a költészet világnapja

Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudományos nemzeti bizottság főtitkára vetette fel 1998-ban a nemzetközi költészeti nap kijelölését. 1999. november 18-án az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította a költészet világnapjává.

Ma van a bábszínházi világnap

Egy iráni bábszínház, a Dzhivada Zolfagariho művészeinek ötletére 2002-ben a bábművészeti világszervezet, az UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) indítványozta, hogy március 21. legyen a bábosok ünnepe. Ehhez az időponthoz kapcsolódva 2003 óta szerte a világon, így Magyarországon is zajlottak az ilyen típusú események.

Megújul a Rákospalotai körvasút sor a Kolozsvár utca és a Rákos út között

Március 21. és április 2. között nagy felületű útfelújítást végeznek a XV. kerületi Rákospalotai körvasút soron a Kolozsvár utca és a Rákos út között. A munkálatok ideje alatt egyirányú forgalmi rend lesz a Rákos út irányában. A közösségi közlekedést nem érintik a munkálatok, mivel az érintett szakaszon nem közlekednek buszjáratok. A kivitelezés ideje alatt a csatlakozó keresztutcák és ingatlanbehajtók időszakos zárására is számítani kell – jegyezte meg a Budapest Közút.