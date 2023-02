Kipróbáltuk az amerikai tengerészgyalogosok edzését - Videó!

A Testnevelési Egyetemen diákok és az egyetem oktatói próbálhatták ki, hogy milyen egy órára tengerészgyalogosnak lenni. Ha már ott voltunk, mi is próbára tettük fizikai képességeiket.

Az amerikai haderő tengerészgyalogosai (U.S. Marines) mutatták be a feladatok végrehajtását Fotó: Ripost

A katonák vezényelték le az egész edzést

Az egyetem aulája megtelt, sokan voltak kíváncsiak a leendő testnevelők, edzők közül, hogy mit is tudnak a katonák. A Testnevelési Egyetemen tartott bemutató edzést ugyanis az amerikai haderő tengerészgyalogosai (U.S. Marines) vezényelték. A bátrabbak be is álltak a katonák közé és egy kemény bemelegítést követően szórakoztató, de minden fizikai képességet próbára tevő sorversenyben mérették meg magukat.

Kollégáink mellé többször csatlakoztak a tengerészgyalogosok is, így a sorverseny során a csapatunkat két amerikai katona is erősítette.

Az esemény végén egy plank versenyt is rendeztek, amin az egyik férfi versenyző közel hét percig tudta tartani magát.

Az edzésről Tiktok videót is készítettünk, itt nézheted meg: