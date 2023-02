Az orosz-ukrán háború egy éve tart: az egyetlen kiút a béke

2022. február 24 -én tört ki az orosz-ukrán háború, amely során Oroszország teljeskörű inváziót indított Ukrajna ellen. Ukrajna mára romokban hever: a nagyobb városokat lebombázták, akadozik az áram- és ivóvízellátás, Európa pedig azóta súlyos terheket visel a vállán.

Ukrajna romokban hever Fotó: Oleh Petraszjuk / MTI

Emberek milliói menekültek el

Egy friss felmérés szerint több mint 17 millió ember távozott valamelyik európai országba. A Magyarországra menekültek száma mára meghaladta az egymilliót. Közülük eddig 30.279 személy kapott úgynevezett menedékes státuszt.

A BOK csarnokban fogadják őket ideiglenesen, de 4100 gyermek már nálunk jár köznevelési intézménybe is. A magyar kormány már a háború kitörése óta jelentős anyagi segítséget nyújtott Ukrajnának is: összesen 3,5 milliárd forintot küldött az ország megsegítésére.

A BOK csarnokban fogadják a háború elől menekülő embereket. Fotó: Havran Zoltán

Az energia- és élelmiszerárak elszálltak

Az orosz invázió kapcsán az Európai Unió úgy döntött: gazdasági szankciókat vezet be Oroszországgal szemben. Ezek a szankciók azonban nem tűnnek működőképesnek, sőt: míg Oroszország egyelőre gazdaságilag továbbra is erős, addig Európában nagy károkat okoznak ezek a döntések, beleértve hazánkat is.

Az elrontott európai szankciós politika minden évben 10 milliárd euróba kerül a magyar gazdaságnak, és 1600 milliárd forintnyi forrást von el társadalmi célok elől illetve kasszájából

– jelentette ki hazánk helyzete kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is kiemelte: az uniós szankciós politika elhibázott döntés, hiszen több kárt okoz az európai országoknak, mint amennyi visszatartó ereje van Oroszország számára. Orbán Viktor szerint az egyetlen megoldás a kialakult helyzetre a béke lenne.

A háború és a szankciók következtében az elmúlt egy évben jelentősen elszálltak az energiaárak és az infláció.