RETRO RÁDIÓ

Sokkoló: 27 év után került elő az eltűnt nő! – rémisztő állapotban találtak rá

A rendőröket is sokkolta azaz állapot, amiben megtalálták.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.13. 17:30
eltűnt hatósági eljárás család

Az eltűnt nőt évtizedekig keresték a hatóságok, akit a környékbeliek „Mirella” néven emlegettek. Egyes információk szerint a saját szülei tartották őt bezárva 27 éven át, végül borzalmas állapotban találták meg.

alt=Az eltűnt nő 27 éven át élt saját szobájába bezárva
Az eltűnt nő 27 éven át élt saját szobájába bezárva Fotó: pexels.com/Illusztráció

Az eltűnt nő élete évtizedekig megragadt

Utoljára 1998-ban 15 évesen látták nyilvánosan a dél-lengyelországi Świętochłowice városában. A helyiek abban a hitben voltak, hogy a tinédzser rejtélyes módon eltűnt, majd csaknem három évtizeddel később kiderült, hogy mindvégig fogva tartották, és ez idő alatt sem fogorvosnál, sem fodrásznál nem járt. A sokkoló felfedezésre idén júliusban került sor, amikor a rendőrséget egy lakóházhoz hívták a szomszédok, akik veszekedést jelentettek. Anna Hryniak, rendőr főfelügyelő a Fakt című lengyel lapnak elmondta, hogy a 82 éves háztulajdonos tagadta, hogy bármilyen konfliktus történt volna. 

A most 42 éves Mirella biztosította a rendőröket, hogy nincs semmi baj, de a látható sérülésekre való tekintettel azonnal orvosi segítséget hívtak. A helyi közösség azóta adománygyűjtés céljából összefogott a nő felépülésének támogatására.

Az orvosok megállapították, hogy néhány nappal a halál előtt állt egy fertőzés miatt. Két hónapja kórházban kezelik, mert kritikus állapotban van

– olvasható egy helyi lakos bejegyzése a közösségi médiában.

Elképzelhetetlen, hogy valaki ennyi időt töltsön egyetlen szobában. Ő maga mondta, hogy sosem látta, hogyan fejlődött a városa, hogy lemaradt mindenről. Sosem járt orvosnál, nincs személyi igazolványa, sosem sétált egyet, még az erkélyre sem ment ki. Soha nem járt fogorvosnál vagy fodrásznál. A haja és a fogai kritikus állapotban vannak, ami az egészségét is veszélyezteti, ezért most magánklinikai kezelésekre van szüksége

– zárta le gondolatait a helyi lakos. 

Az ügyben vizsgálat indult – írja a The Mirror.

Az eltűnt nőről készült TikTok-videó az alábbiakban megtekinthető!

@worldnews.uk

Emaciated woman, 42, is found 'days from death' after 27 YEARS 'locked in her room by parents' who claimed she had disappeared as a teen

♬ original sound - World News special

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu