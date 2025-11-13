Sokkoló: 27 év után került elő az eltűnt nő! – rémisztő állapotban találtak rá

Az eltűnt nőt évtizedekig keresték a hatóságok, akit a környékbeliek „Mirella” néven emlegettek. Egyes információk szerint a saját szülei tartották őt bezárva 27 éven át, végül borzalmas állapotban találták meg.

Az eltűnt nő 27 éven át élt saját szobájába bezárva Fotó: pexels.com/Illusztráció

Az eltűnt nő élete évtizedekig megragadt

Utoljára 1998-ban 15 évesen látták nyilvánosan a dél-lengyelországi Świętochłowice városában. A helyiek abban a hitben voltak, hogy a tinédzser rejtélyes módon eltűnt, majd csaknem három évtizeddel később kiderült, hogy mindvégig fogva tartották, és ez idő alatt sem fogorvosnál, sem fodrásznál nem járt. A sokkoló felfedezésre idén júliusban került sor, amikor a rendőrséget egy lakóházhoz hívták a szomszédok, akik veszekedést jelentettek. Anna Hryniak, rendőr főfelügyelő a Fakt című lengyel lapnak elmondta, hogy a 82 éves háztulajdonos tagadta, hogy bármilyen konfliktus történt volna.

A most 42 éves Mirella biztosította a rendőröket, hogy nincs semmi baj, de a látható sérülésekre való tekintettel azonnal orvosi segítséget hívtak. A helyi közösség azóta adománygyűjtés céljából összefogott a nő felépülésének támogatására.

Az orvosok megállapították, hogy néhány nappal a halál előtt állt egy fertőzés miatt. Két hónapja kórházban kezelik, mert kritikus állapotban van

– olvasható egy helyi lakos bejegyzése a közösségi médiában.

Elképzelhetetlen, hogy valaki ennyi időt töltsön egyetlen szobában. Ő maga mondta, hogy sosem látta, hogyan fejlődött a városa, hogy lemaradt mindenről. Sosem járt orvosnál, nincs személyi igazolványa, sosem sétált egyet, még az erkélyre sem ment ki. Soha nem járt fogorvosnál vagy fodrásznál. A haja és a fogai kritikus állapotban vannak, ami az egészségét is veszélyezteti, ezért most magánklinikai kezelésekre van szüksége

– zárta le gondolatait a helyi lakos.

Az ügyben vizsgálat indult – írja a The Mirror.

