Fidesz–KDNP: Magyarország maradjon békepárti!

Határozati javaslatot nyújt be a Fidesz–KDNP-frakciószövetség az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a háborúban Magyarország továbbra is békepárti maradjon. A határozati javaslat megszavazásáról a baloldali pártokat is meg fogja kérdezni a Fidesz–KDNP.