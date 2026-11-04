Magányos küzdelemről vallott Justin Bieber felesége
Élete egyik legboldogabb időszakában kellett szembenéznie egy komoly egészségügyi problémával. Hailey Bieber most elárulta, hogy kisfia születése után egy súlyos, menstruációhoz kapcsolódó rendellenességgel küzdött, amely miatt sokszor magányosnak érezte magát.
Hailey Bieber őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül kisfia születése után. A 29 éves modellnél premenstruációs diszfóriás zavart (PMDD) diagnosztizáltak, amely súlyos hangulatingadozásokkal és lelki tünetekkel járhat.
Hailey Bieber magányosnak érezte magát a betegsége miatt
Justin Bieber felesége elmondta, hogy a problémájáról nagyon keveset beszélnek, és szerinte nem is kutatják eléggé. Pedig a betegség jelentősen megnehezítheti a mindennapokat.
Miután megszületett a kisfiam, én is küzdöttem ezzel. Egyszerűen nem beszélünk róla eleget
– vallotta be.
A modell szerint sokat segített neki, hogy nyíltan beszélhetett a nehézségeiről.
„Amikor beszélgetünk egymással arról, min megyünk keresztül, az egész kevésbé tűnik magányos küzdelemnek” – fogalmazott.
Hailey Bieber korábban arról is beszélt, hogy a menstruációja előtti héten olyan súlyos lelki tüneteket tapasztalt, amelyek a munkájára, a kapcsolataira és a társasági életére is hatással voltak.
Úgy éreztem, mintha az egész életem véget érne
– emlékezett vissza.
A premenstruációs diszfóriás zavar a premenstruációs szindróma (PMS) súlyosabb formája, amely szorongást, reménytelenséget, ingerlékenységet és szélsőséges hangulatingadozásokat okozhat.
A modell és férje, Justin Bieber 2024 augusztusában köszöntötték első gyermeküket, Jack Bluest.
Forrás: Antoinette Bueno, Hailey Bieber reveals ‘lonely journey’ with health condition following birth of son Jack Blues, Page Six, https://pagesix.com/2026/11/03/parents/hailey-bieber-reveals-lonely-journey-with-health-condition-following-birth-of-son-jack-blues/
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