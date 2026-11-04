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Magányos küzdelemről vallott Justin Bieber felesége

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Élete egyik legboldogabb időszakában kellett szembenéznie egy komoly egészségügyi problémával. Hailey Bieber most elárulta, hogy kisfia születése után egy súlyos, menstruációhoz kapcsolódó rendellenességgel küzdött, amely miatt sokszor magányosnak érezte magát.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.04. 11:28
modell Hailey Bieber szülés édesanya

Hailey Bieber őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül kisfia születése után. A 29 éves modellnél premenstruációs diszfóriás zavart (PMDD) diagnosztizáltak, amely súlyos hangulatingadozásokkal és lelki tünetekkel járhat.

Hailey Bieber
Hailey Bieber kisfia születése után nehéz időszakon ment keresztül.
Fotó: AFP

Hailey Bieber magányosnak érezte magát a betegsége miatt

Justin Bieber felesége elmondta, hogy a problémájáról nagyon keveset beszélnek, és szerinte nem is kutatják eléggé. Pedig a betegség jelentősen megnehezítheti a mindennapokat.

Miután megszületett a kisfiam, én is küzdöttem ezzel. Egyszerűen nem beszélünk róla eleget

– vallotta be.

A modell szerint sokat segített neki, hogy nyíltan beszélhetett a nehézségeiről.

„Amikor beszélgetünk egymással arról, min megyünk keresztül, az egész kevésbé tűnik magányos küzdelemnek” – fogalmazott.

Hailey Bieber korábban arról is beszélt, hogy a menstruációja előtti héten olyan súlyos lelki tüneteket tapasztalt, amelyek a munkájára, a kapcsolataira és a társasági életére is hatással voltak.

Úgy éreztem, mintha az egész életem véget érne

– emlékezett vissza.

A premenstruációs diszfóriás zavar a premenstruációs szindróma (PMS) súlyosabb formája, amely szorongást, reménytelenséget, ingerlékenységet és szélsőséges hangulatingadozásokat okozhat.

A modell és férje, Justin Bieber 2024 augusztusában köszöntötték első gyermeküket, Jack Bluest.

 

Forrás: Antoinette Bueno, Hailey Bieber reveals ‘lonely journey’ with health condition following birth of son Jack Blues, Page Six, https://pagesix.com/2026/11/03/parents/hailey-bieber-reveals-lonely-journey-with-health-condition-following-birth-of-son-jack-blues/

 

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