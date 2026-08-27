Meghalt Tim Curry, a Rocky Horror legendás sztárja

Tim Curry menedzsere erősítette meg, hogy a színész és énekes 80 évesen meghalt. Halálának okát nem közölték, sajtósa azonban elmondta, hogy kedden békésen hunyt el Los Angeles-i otthonában.

Tim Curry 80 évesen elhunyt.

Fotó: AFP

Tim Curry otthonában halt meg

A brit színész 1946-ban született az angliai Cheshire-ben, katonacsaládban. Gyerekkorában sokat költözött, később visszatért az Egyesült Királyságba, pályafutása pedig 1968-ban indult a Hair eredeti londoni West End előadásában.

Az igazi világhír nem sokkal később érkezett meg. Curry először színpadon játszotta Dr. Frank-N-Furtert a The Rocky Horror Show című musicalben, majd az 1975-ös The Rocky Horror Picture Show filmváltozatában is ő alakította a különc tudóst Susan Sarandon és Barry Bostwick oldalán. A szerep később egész pályájának egyik legmeghatározóbb alakítása lett.

Tim Curry a The Rocky Horror Picture Show-ban 1975-ben

Fotó: Twentieth Century Fox - Michael / Collection ChristopheL via AFP

2012-ben sztrókot kapott

A színész 2012-ben stroke-ot kapott, amely után részlegesen lebénult. Később arról beszélt, hogy a történtek idején nem feltétlenül gondolta volna, hogy megéri ezt az életkort, különösen azért, mert édesapja is szélütés következtében halt meg, amikor Curry még gyerek volt.

A halál gondolata ugyanakkor nem ijesztette meg. Mint mondta, természetesen igyekszik elkerülni, ahogy mindenki más, de úgy sejtette, hogy amikor eljön az ideje, talán megnyugvást talál majd benne.

Forrás: Emily Mae Czachor, Tim Curry, star of "The Rocky Horror Picture Show," dies at 80, Yahoo, https://www.yahoo.com/entertainment/celebrity/articles/actor-tim-curry-dies-80-154517260.html