Kiderült, hol és mikor temetik Sebő Ferencet

„Sebő Ferenc végső búcsúztatása 2026. május 29-én, 14:30-kor lesz a Farkasréti temető ravatalozójában. Hamvainak megszentelése és sírba helyezése a búcsúztatót követően – a család kérésére – szűk körben történik.” – osztotta meg a hírt a Sebő-együttes a Facebook-oldalán vasárnap éjjel.

A család kérésére Sebő Ferenc temetése szűk körű lesz

Mint arról beszámoltunk, Sebő Ferenc április 27-én hunyt el, a Kossuth-díjas művész idén februárban töltötte be 79. életévét.

Sebő Ferenc elképesztő életutat járt be, halála hatalmas veszteség

Sebő Ferenc 1947-ben született, gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron kezdte, emellett zongorázni és csellózni tanult, az érettségit a budapesti Eötvös József Gimnáziumban tette le. 1970-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán szerzett diplomát, néhány évig építészként dolgozott.

Egyetemi évei alatt a BME szimfonikus zenekarában csellózott. Halmos Bélával, aki évfolyamtársa és szobatársa is volt, a Bercsényi kollégiumban énekeltek, gitároztak, megzenésített József Attila-verseket adtak elő. A Halmos-Sebő duó idővel együttessé bővült, historikus énekeket, gitárral kísért népdalfeldolgozásokat és énekelt verseket adtak elő.

Még egyetemista volt, amikor a rádióban Sárosi Bálint népzenei sorozatában meghallotta a széki zenét. Érdeklődése az autentikus hangszerek, a brácsa, a citera és a tekerőlant felé fordult, majd a Martin György néprajzkutatónál hallott népzenei felvételek hatására a gyűjtésbe is bekapcsolódott. Tímár Sándor koreográfus megkeresésére lett a Bartók Táncegyüttes zenei vezetője, ahol a néptáncokat is tanulmányozták.

A Sebő-együttes 1972-ben a Fővárosi Művelődési Házban indult klubja a táncoktatással összekötött össztáncok helyszíne lett. 1973 végén a Kassák Klubba költöztek, ekkortól énekelt velük az évtized végéig Sebestyén Márta. Ők voltak a nem sokkal később országos mozgalommá szerveződött táncház úttörői, Halmos Bélával a zenészeket is ők tanították. A magyar táncházmódszer 2011-ben az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára is felkerült. A Sebő-együttes 1994-ben új tagokkal bővült.