Sasvári Sándor megható történettel érkezik a Kincsvadászok VIP adásába

Teljesen egyedi darabtól válna meg a színművész. Sasvári Sándor Kepenyes Pál szobrászművész alkotásával érkezik a Kincsvadászok VIP kereskedői elé a ma esti adásban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.19. 15:30
A különleges nyaklánc azonban nem csupán egy tárgy számára, hanem egy kedves barátjától kapott ajándék, amelyet kifejezetten Sasvári Sándornak készített a szobrász. A Kincsvadászok VIP ma esti adásában Sasvári Sándor is teljesen új arcát mutatja, ahogy érzelmekkel telve mesél kedves tárgyáról.

Elnyerte a Kincsvadászok VIP szakértőinek tetszését a nyaklánc
Till Attila és a Kincsvadászok VIP szakértője is ámulattal nézte az ékszert (Fotó: Máté Krisztián)

Én egy szobrászművész barátomnak az alkotásával érkeztem, Kepenyes Pál nyakékével, ami szeretném, hogy egy méltóbb helyre kerüljön. Ő egy 1956-os emigráns, az 56-os forradalomban vett részt, majd börtönbe került, és később Mexikóban hunyt el

– kezdte barátja tragikus történetének bemutatásával a Borsnak a színész.

A Madách Színház legendás színészművésze habár nem érez különösebb szenvedélyt a műtárgyak iránt, a nyakláncról mégis varázslattal hangjában mesélt:

Kepenyes Pálnak egy egészen különleges stílusa van. Őt a modern kori szobrászat Picassójának hívják, világszerte ismerik a nevét. Sajnos ő már nincs köztünk, és ezt ajándékba kaptuk tőle, de hát viselni nem nagyon tudtuk, viszont azt szerettük volna, hogy méltó helyre kerüljön

– kezdte a színész, majd így folytatta:

„Olyan szobrokat és ékszereket készített, amelyek örök mozgásban vannak, hogyha az ember elmegy egy kiállítására, akkor láthatja, hogy ezek a szobrok csilingelnek, mozognak, zörögnek, tehát ő egy fantasztikus, csodálatos művész volt, és nagyon jó barátom.”

 

Hatalmas összeget remél Sasvári Sándor a Kincsvadászok VIP-ben

A Jászai Mari-díjas színész egymillió forintos álomárat tűzött ki célul, melynek összegét egy igazán szívszorító gesztusként felajánlaná a vándorkiállításnak, amely Kepenyes Pál műveit őrzi.

Egymillió forintot szeretnék kérni érte. A pénzt felajánlanám a hagyaték gondozására, a Kincsvadászok kereskedőit pedig arra kérem, hogy a nyakék kerüljön a kiállítás tulajdonába

– mesélt terveiről Sasvári Sándor.

Nemcsak a Kincsvadászok licitálói, de Tilla és Megyesi Balázs is nagy érdeklődéssel figyeli a tárgyat. Sasvári Sándor pedig azt is elárulta a TV2 stúdiójában, hogy igazi rajongója a műtárgykereskedő-műsornak.

„Nagy örömömre szolgált, hogy meghívtak a Kincsvadászok VIP-ba, mert rajongója vagyok a műsornak. Nem sokat nézek televíziót, mert nem érek rá, de amikor véletlenül otthon vagyok és nincs más dolgom, ami elég ritka, és hangolódok erre a csatornára, akkor mindig ott maradok és nézem őket. Fantasztikusak szerintem, és nagyon-nagyon jó ötlet az egész műsor” – árulta el a színész.

Hogy mi lesz a sorsa a különleges nyakláncnak, az kiderül 19:55-kor a TV2-n!

 

