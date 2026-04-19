Sasvári Sándor megható történettel érkezik a Kincsvadászok VIP adásába
Teljesen egyedi darabtól válna meg a színművész. Sasvári Sándor Kepenyes Pál szobrászművész alkotásával érkezik a Kincsvadászok VIP kereskedői elé a ma esti adásban.
A különleges nyaklánc azonban nem csupán egy tárgy számára, hanem egy kedves barátjától kapott ajándék, amelyet kifejezetten Sasvári Sándornak készített a szobrász. A Kincsvadászok VIP ma esti adásában Sasvári Sándor is teljesen új arcát mutatja, ahogy érzelmekkel telve mesél kedves tárgyáról.
Én egy szobrászművész barátomnak az alkotásával érkeztem, Kepenyes Pál nyakékével, ami szeretném, hogy egy méltóbb helyre kerüljön. Ő egy 1956-os emigráns, az 56-os forradalomban vett részt, majd börtönbe került, és később Mexikóban hunyt el
– kezdte barátja tragikus történetének bemutatásával a Borsnak a színész.
A Madách Színház legendás színészművésze habár nem érez különösebb szenvedélyt a műtárgyak iránt, a nyakláncról mégis varázslattal hangjában mesélt:
Kepenyes Pálnak egy egészen különleges stílusa van. Őt a modern kori szobrászat Picassójának hívják, világszerte ismerik a nevét. Sajnos ő már nincs köztünk, és ezt ajándékba kaptuk tőle, de hát viselni nem nagyon tudtuk, viszont azt szerettük volna, hogy méltó helyre kerüljön
– kezdte a színész, majd így folytatta:
„Olyan szobrokat és ékszereket készített, amelyek örök mozgásban vannak, hogyha az ember elmegy egy kiállítására, akkor láthatja, hogy ezek a szobrok csilingelnek, mozognak, zörögnek, tehát ő egy fantasztikus, csodálatos művész volt, és nagyon jó barátom.”
Hatalmas összeget remél Sasvári Sándor a Kincsvadászok VIP-ben
A Jászai Mari-díjas színész egymillió forintos álomárat tűzött ki célul, melynek összegét egy igazán szívszorító gesztusként felajánlaná a vándorkiállításnak, amely Kepenyes Pál műveit őrzi.
Egymillió forintot szeretnék kérni érte. A pénzt felajánlanám a hagyaték gondozására, a Kincsvadászok kereskedőit pedig arra kérem, hogy a nyakék kerüljön a kiállítás tulajdonába
– mesélt terveiről Sasvári Sándor.
Nemcsak a Kincsvadászok licitálói, de Tilla és Megyesi Balázs is nagy érdeklődéssel figyeli a tárgyat. Sasvári Sándor pedig azt is elárulta a TV2 stúdiójában, hogy igazi rajongója a műtárgykereskedő-műsornak.
„Nagy örömömre szolgált, hogy meghívtak a Kincsvadászok VIP-ba, mert rajongója vagyok a műsornak. Nem sokat nézek televíziót, mert nem érek rá, de amikor véletlenül otthon vagyok és nincs más dolgom, ami elég ritka, és hangolódok erre a csatornára, akkor mindig ott maradok és nézem őket. Fantasztikusak szerintem, és nagyon-nagyon jó ötlet az egész műsor” – árulta el a színész.
Hogy mi lesz a sorsa a különleges nyakláncnak, az kiderül 19:55-kor a TV2-n!
