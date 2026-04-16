Mindenki őt irigyli: világsztárt kapott le a Bazilikánál Cserpes Laura!

Budapest utcáin sétálva sosem tudhatod, kibe botlasz, de a minap Cserpes Laura olyan látványban részesült, amire a legmerészebb álmaiban sem számított.

Cserpes Laura énekesnő világsztárba botlott a magyar fővárosban

(Fotó: Szabolcs László)

Cserpes Laura "sokkos" állapotba került

A csinos énekesnő az Instagramján osztott meg egy sejtelmes fotót, és rögtön beindultak a találgatások.

Nem hiszitek el, kit láttam ma a Bazilika előtt, forgatás közben

– írta boldogan az énekesnő, de a követőknek nem kellett sokat várniuk a megfejtésre. Kiderült, hogy A mindenség elmélete sztárjába, Eddie Redmaynebe botlott bele. Természetesen felkerestük Laurát, akinek hangjából tisztán kihallatszódótt, mennyire feldobta a különleges találkozó, de bővebben nyilatkozni nem szeretett volna a témában, azt viszont megengedte, hogy használjuk a sztoriba feltöltött fotóit.

Cserpes Laura nem hitt a szemének

(Fotó: Instagram)

Eddie Redmayne Budapesten forgat

Az Oscar-díjas színészt a belvárosban kaphatták el a szemfülesek. A VIII. kerületben a Rákóczi tér melletti Csiga Café és környéke alakult át teljesen a hétvégén a moldovai Kisinyovvá a forgatás kedvéért. Eddie Redmayne A sakál napja című SkyShowtime sorozat második évadát forgatja éppen hazánkban. Redmayne a szériában egy nagy tiszteletnek örvendő profi bérgyilkost alakít, aki magas rangú személyek kiiktatásával keresi a kenyerét Európa-szerte, és közben persze minden erejével azon igyekszik, hogy egyik kormány titkosszolgálata ne tudja őt kézre keríteni.

Az első évadban azonban emberére akad Bianca Pullman (Lashana Lynch) hírszerző személyében, aki kontinensen átívelő hajtóvadászatot indít ellene. A második évad helyszínére a Rákóczi téren kihelyezett választási plakátokból lehetett következtetni, ugyanis a hazai politikusaink mellett megjelentek román jelölteket promótáló, szavazásra buzdító darabok is.

Pénteken Eddie Redmayne-t csak futólag lehetett elkapni a környéken, a forgatási nap nagy részét a Csiga Caféban töltötte, valószínűleg belső jeleneteket vettek fel éppen, de mindenképpen izgalmas lesz vadászni a hazánkban készült képkockákat a második évadban. Arról, hogy mikor várható A sakál napja folytatása, egyelőre még nincs konkrét hír, de mivel a forgatási munkálatok 2026 januárjában kezdődtek, az első évad ütemezéséből kiindulva valószínűleg az év vége felé, vagy 2027 elején kerülhet fel a SkyShowtime kínálatába Eddie Redmayne kémjátszmája.