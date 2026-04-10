Bagi Iván elárulta, hova húzza az ikszet április 12-én

Sorsdöntő választás előtt áll az ország, ahol a háború és a béke kérdése a tét. Ebben a feszült helyzetben szólalt meg Bagi Iván, aki elárulta, miért tartja Orbán Viktort az egyetlen stabil vezetőnek a jelenlegi világválságban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 18:36
Történelmi pillanat előtt áll az ország, hiszen április 12-én dől el, milyen irányba megy tovább Magyarország a következő években. A kampány hajrájában egyre több híresség érzi úgy, hogy kötelessége megszólalni, és Bagi Iván sem maradt adós a véleményével. A Karinthy-gyűrűs magyar humorista szerint a mostani helyzetben a csend nem opció, hiszen a világban zajló folyamatok mindannyiunk életére hatással vannak. Bagi Iván szerint most nem az ígéreteknek, hanem a tapasztalatnak és a stabilitásnak van itt az ideje, ezért döntött úgy, hogy nyíltan felvállalja politikai álláspontját a választók előtt - írja a Bors. 

Bagi Iván Orbán Viktor és a Fidesz mellett áll (Fotó: Mediaworks)

Bagi Iván döntött: Már tudja, hová teszi az ikszet

A művész szerint a jelenlegi globális feszültség olyan kihívások elé állítja hazánkat, amelyekre csak egy kipróbált vezető tud érdemi válaszokat adni: 

Én azt gondolom, hogy amikor ennyi baj van a világban, és ennyi veszély leselkedik egy országra: háború, migráció, energiaválság... Sorolhatnám hosszasan, akkor a legjobb választás az, aki stabil vezetőként irányba tudja tenni a dolgokat, és én erre Orbán Viktort tartom a legalkalmasabbnak

– fejtette ki nézeteit a humorista. Úgy véli, a biztonságunk záloga az a békepárti politika, amely nem engedi, hogy Magyarország idegen érdekek játékszere legyen a nemzetközi porondon.

riási a tét

Bagi Iván szerint a kockázat túl nagy ahhoz, hogy kísérletezzünk, hiszen a szomszédban zajló konfliktus és a gazdasági válságkezelés nem tűr meg hibát. Végül azt is egyértelművé tette, hová húzza be az ikszet a sorsdöntő napon:

Én április 12-én a Fideszre fogok szavazni

 – üzente követőinek a sztár, aki szerint most a józan észnek és a biztonságnak kell győzedelmeskednie. Bagi Iván kiállása egyértelmű jelzés: szerinte csak a jelenlegi kormányzati út garantálhatja, hogy Magyarország kimaradjon a világot sújtó bajokból.
 

