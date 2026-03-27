„Senki sem lehet próféta a saját hazájában” – Csonka László Didi keserű vallomást tett a jászfelsőszentgyörgyi mellőzésről

Míg az országos tévécsatornák és a nagyszínpadok tárt karokkal várják, saját falujában falakba ütközik. Csonka László Didi, a Didi L’amour együttes alapítója keserű őszinteséggel vallott arról a méltatlan helyzetről, amellyel Jászfelsőszentgyörgyön kell szembenéznie. A zenész, aki évtizedek óta fáradhatatlanul építi a jász kultúra hírnevét, úgy érzi, a helyi vezetés szándékosan próbálja elnémítani a hangját. Hiába a nemzetközi sikerek és a rajongók szeretete, a „hazai pálya” számára jelenleg az egyik legfájdalmasabb csatatér.

Csonka László Didi vallomása igazán szívbemarkoló (Fotó: Metropol)

Senki sem lehet próféta a saját hazájában: Csonka László Didi megdöbbentő vallomást tett

Didi úgy érzi, mindent megtett azért, hogy szülőföldjét népszerűsítse, az elismerés mégis elmaradt.

Nem lehet próféta az ember a saját hazájában, igaz a mondás. Nem szeretnek a településen, pedig annyi mindent tettem érte, vittem a nagyvilágba a hírét. Rátettem Jászfelsőszentgyörgyöt a térképre, Amerikába is eljuttattam a hírünket, és rendszeresen hozok haza sztárokat is. Kaptam már közéleti díjakat, de ezek nem helyi elismerések voltak, hanem a környező településektől érkeztek

– tálalt ki a mulatós sztár. A zenész szerint a feszültség forrása a helyi vezetés elutasító magatartása. Didi állítása szerint többször is önzetlenül felajánlotta segítségét és szakmai kapcsolatait nagy horderejű eseményekhez, de minden alkalommal zárt ajtókba ütközött.

Nem akármilyen koncertet szervezett

„Valamiért nem csíp a polgármester. A Jászok Világtalálkozója óriási rendezvény, épp ezért szerettem volna segédkezni, hogy még jobbá tegyem és népszerű előadókat hozzak. Még pénzt sem kértem érte, de így sem kellett a segítségem. Négy éve felajánlottam egy karácsonyi koncertet is a baráti körömmel, de ebbe sem mentek bele. Végül magunknak szerveztük meg, és megcsináltuk a művelődési ház előtt” – avatott be minket a meglepő részletekbe a mulatós előadó, a Muzsika TV műsorvezetője.

A rockzene ural mindent a településen

A mulatós legenda nem rejti véka alá a véleményét a lehetséges okokról sem. Úgy látja, a származása és a zenei műfaj iránti ellenszenv is szerepet játszhat a mellőzésében. Fájlalja, hogy a településen alig van közösségi élet, és ha mégis szerveznek valamit, ott a mulatós zene labdába sem rúghat a rockzene mellett. Didi szerint egyébként az országban is feszült a közhangulat, néha azt érzi, hogy már-már „polgárháborús” állapotok uralkodnak, ő azonban a béke és az összefogás híve.