Kálloy Molnár Péter érezte, hogy elszáll felette az idő

Sokan várták, hogy ez a nap eljöjjön. A népszerű színész, Kálloy Molnár Péter utolsó szereplését láthattuk a Kincsvadászok VIP-ben.

Kálloy Molnár Péter szenvedélye volt a műtárgygyűjtés

Forrás: TV2

Mint ismert Kálloy Molnár Péter 2025. december 1-jén egy rövid lefolyású rákos betegség következtében, 55 éves korában elhunyt. Ma viszont egyszer utoljára még láthattuk az igazi ikonná vált színész-rendezőt.

Alig lehet szóhoz jutni, utolsó tévés szereplése igazán emlékezetesre sikerült. Megmutatta egyedi személyiségét, humorát, báját, szabályosan beragyogta a stúdiót.

Kálloy Molnár Péter utolsó szereplése

A tavalyi évben halála az egész országot megrázta. Mindenki ismerte a rendkívül sokoldalú színészt, annál kevesebben tudtak a megszállott gyűjtőről, aki benne lakozott. Érdekes, hogy pont ezt az arcát láthatta utoljára a közönség, még mielőtt végleg búcsút inthettünk volna tőle.

Február 7-én utoljára a Kincsvadászok VIP műsorában találkozhattunk vele. Az első perctől fogva látszódott a szemeiben a szenvedély, amit a műtárgyai iránt táplált. Órákon át képesek lettünk volna hallgatni, ahogy hobbiját taglalja, olyan szintű beleélés volt minden egyes szavában.

Nem véletlen, hogy Fejes Tamás is viccelődve megjegyezte:

Szerintem hagyjuk a széket. Csak üljél le, aztán dumáljunk.

De sajnos az élet nem csak játék, és ez az adáson is érződött. Nem maradhattak el a mély érzelmes pillanatok sem. Mikor a szinkronszínész a műtárgyak iránt táplált kötődéséről beszélt, a levegő is megfagyott a stúdióban. Mindenki érezte, hogy valami sokkal mélyebbről van itt szó.

Az ember fejlődik, és ahogy idősödik egyre inkább elgondolkozik az idő múlásán, meg hogy milyen régiek ezek a tárgyak. Mi csak egy rövid ideig használjuk őket, de nagyon sokáig élnek. Olyan fura, hogy egy bútor még nagyon sok embernek fog örömet okozni.

– hallhatjuk tőle a műsorban.

Olyan érzés, mintha érezte volna, hogy mi vár rá. Tudta, hogy elszáll felette az élet, a műtárgyait hamarosan már mások fogják úgy élvezni, mint azt hajdan ő tette.

Kálloy Molnár Péter szenvedélyes bútor és ólomkatona gyűjtő volt

A műsorba mellesleg két több, mint 300 éves székkel érkezett, melyek sajnos a Péter által elképzelt álomárat nem érték el a liciten.