Kálloy Molnár Péter érezte, hogy elszáll felette az idő
Mindenki könnyes szemmel nézte a Kincsvadászok VIP adását. Még egyszer utoljára láthattuk Kálloy Molnár Pétert.
Sokan várták, hogy ez a nap eljöjjön. A népszerű színész, Kálloy Molnár Péter utolsó szereplését láthattuk a Kincsvadászok VIP-ben.
Mint ismert Kálloy Molnár Péter 2025. december 1-jén egy rövid lefolyású rákos betegség következtében, 55 éves korában elhunyt. Ma viszont egyszer utoljára még láthattuk az igazi ikonná vált színész-rendezőt.
Alig lehet szóhoz jutni, utolsó tévés szereplése igazán emlékezetesre sikerült. Megmutatta egyedi személyiségét, humorát, báját, szabályosan beragyogta a stúdiót.
Kálloy Molnár Péter utolsó szereplése
A tavalyi évben halála az egész országot megrázta. Mindenki ismerte a rendkívül sokoldalú színészt, annál kevesebben tudtak a megszállott gyűjtőről, aki benne lakozott. Érdekes, hogy pont ezt az arcát láthatta utoljára a közönség, még mielőtt végleg búcsút inthettünk volna tőle.
Február 7-én utoljára a Kincsvadászok VIP műsorában találkozhattunk vele. Az első perctől fogva látszódott a szemeiben a szenvedély, amit a műtárgyai iránt táplált. Órákon át képesek lettünk volna hallgatni, ahogy hobbiját taglalja, olyan szintű beleélés volt minden egyes szavában.
Nem véletlen, hogy Fejes Tamás is viccelődve megjegyezte:
Szerintem hagyjuk a széket. Csak üljél le, aztán dumáljunk.
De sajnos az élet nem csak játék, és ez az adáson is érződött. Nem maradhattak el a mély érzelmes pillanatok sem. Mikor a szinkronszínész a műtárgyak iránt táplált kötődéséről beszélt, a levegő is megfagyott a stúdióban. Mindenki érezte, hogy valami sokkal mélyebbről van itt szó.
Az ember fejlődik, és ahogy idősödik egyre inkább elgondolkozik az idő múlásán, meg hogy milyen régiek ezek a tárgyak. Mi csak egy rövid ideig használjuk őket, de nagyon sokáig élnek. Olyan fura, hogy egy bútor még nagyon sok embernek fog örömet okozni.
– hallhatjuk tőle a műsorban.
Olyan érzés, mintha érezte volna, hogy mi vár rá. Tudta, hogy elszáll felette az élet, a műtárgyait hamarosan már mások fogják úgy élvezni, mint azt hajdan ő tette.
Kálloy Molnár Péter szenvedélyes bútor és ólomkatona gyűjtő volt
A műsorba mellesleg két több, mint 300 éves székkel érkezett, melyek sajnos a Péter által elképzelt álomárat nem érték el a liciten.
300 ezer forintot szeretett volna, de végül csupán 150 ezer forinttal a zsebében távozhatott, amellyel így is boldogan hagyta el a stúdiót. Kétségkívül egy olyan adást adva nekünk, amely minden pénznél többet jelent.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre