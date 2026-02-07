Budi lesz a focistából - illemhelyről indult a Kincsvadászok VIP

Kültéri budira költené a befolyó pénzt Kiss Ernő Zsolt.

Kiss Ernő Zsolt budira költené a tárgyért befolyó összeget

Fotó: TV2

Elrajtolt a Kincsvadászok VIP és máris egy érdekes darab érkezett. Egy apró szobor egy focistáról. Nagyon egyszerű bronzból készült emléktárgy, amely egy munkás labdarúgót és egy labdát ábrázol.

Ha maga a tárgy nagyon nem is keltette fel a szakértők érdeklődését, annak tulajdonosa annál inkább.

Kiss Ernő Zsolt, akitől azt is megtudtuk, hogy semmi köze nincsen a labdarúgáshoz, az anyósától kapta még ajándékba ezt a tárgyat. Ami miatt viszont az igazi nevetés kitört, az a tárgyért kapott összeg felhasználási módja volt.

Indulhat a budi projekt

Van egy ilyen új projektünk, egy szerelemprojektünk

– kezdte a történetét a színész.

Szeretnénk kint a kertben egy illemhelyet kialakítani, és hát ez a budi projektnek lenne az alaptőkéje.

Az elhangzottak hallatán először mindenki meglepődött, majd óriási nevetésben törtek ki. Hamar jöttek is a kérdések és a poénok. Mikor a konkrét elképzelésre kérdeztek rá, Zsolt csak annyit felelt:

Rajtatok áll, hogy mennyiért fog elkelni ez a bizonyos tárgy.

Ezt követték a jobbnál jobb beszólások. Fertőszögi Péter szerint talán egy toi-toi vécére futja majd az árából, Fejes Tamás még ennyire sem volt optimista, szerinte egy bilire csoda, ha futja belőle.

Mindenesetre biztos, hogy emlékezetes volt ez a tárgy mindenki számára. Ahogy az adásból kiderült, végül 50 ezer forintot kapott érte Kiss Ernő Zsolt. Remélhetőleg ez elég lesz, hogy megvalósítsa projektjét.