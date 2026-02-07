RETRO RÁDIÓ

Budi lesz a focistából - illemhelyről indult a Kincsvadászok VIP

Egy eléggé meglepő darabbal indult a Kincsvadászok VIP, ami annál is meglepőbb, az a tulajdonos célja a pénzzel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 21:15
Kincsvadászok budi Kiss Ernő Zsolt Fejes Tamás

Kültéri budira költené a befolyó pénzt Kiss Ernő Zsolt.

Budira költené a tárgyért befolyó összeget
Kiss Ernő Zsolt budira költené a tárgyért befolyó összeget
Fotó:  TV2

Elrajtolt a Kincsvadászok VIP és máris egy érdekes darab érkezett. Egy apró szobor egy focistáról. Nagyon egyszerű bronzból készült emléktárgy, amely egy munkás labdarúgót és egy labdát ábrázol.

Ha maga a tárgy nagyon nem is keltette fel a szakértők érdeklődését, annak tulajdonosa annál inkább.

Kiss Ernő Zsolt, akitől azt is megtudtuk, hogy semmi köze nincsen a labdarúgáshoz, az anyósától kapta még ajándékba ezt a tárgyat. Ami miatt viszont az igazi nevetés kitört, az a tárgyért kapott összeg felhasználási módja volt.

Indulhat a budi projekt

Van egy ilyen új projektünk, egy szerelemprojektünk

– kezdte a történetét a színész.

Szeretnénk kint a kertben egy illemhelyet kialakítani, és hát ez a budi projektnek lenne az alaptőkéje.

Az elhangzottak hallatán először mindenki meglepődött, majd óriási nevetésben törtek ki. Hamar jöttek is a kérdések és a poénok. Mikor a konkrét elképzelésre kérdeztek rá, Zsolt csak annyit felelt:

Rajtatok áll, hogy mennyiért fog elkelni ez a bizonyos tárgy.

Ezt követték a jobbnál jobb beszólások. Fertőszögi Péter szerint talán egy toi-toi vécére futja majd az árából, Fejes Tamás még ennyire sem volt optimista, szerinte egy bilire csoda, ha futja belőle.

Mindenesetre biztos, hogy emlékezetes volt ez a tárgy mindenki számára. Ahogy az adásból kiderült, végül 50 ezer forintot kapott érte Kiss Ernő Zsolt. Remélhetőleg ez elég lesz, hogy megvalósítsa projektjét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu