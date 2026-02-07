Budi lesz a focistából - illemhelyről indult a Kincsvadászok VIP
Egy eléggé meglepő darabbal indult a Kincsvadászok VIP, ami annál is meglepőbb, az a tulajdonos célja a pénzzel.
Kültéri budira költené a befolyó pénzt Kiss Ernő Zsolt.
Elrajtolt a Kincsvadászok VIP és máris egy érdekes darab érkezett. Egy apró szobor egy focistáról. Nagyon egyszerű bronzból készült emléktárgy, amely egy munkás labdarúgót és egy labdát ábrázol.
Ha maga a tárgy nagyon nem is keltette fel a szakértők érdeklődését, annak tulajdonosa annál inkább.
Kiss Ernő Zsolt, akitől azt is megtudtuk, hogy semmi köze nincsen a labdarúgáshoz, az anyósától kapta még ajándékba ezt a tárgyat. Ami miatt viszont az igazi nevetés kitört, az a tárgyért kapott összeg felhasználási módja volt.
Indulhat a budi projekt
Van egy ilyen új projektünk, egy szerelemprojektünk
– kezdte a történetét a színész.
Szeretnénk kint a kertben egy illemhelyet kialakítani, és hát ez a budi projektnek lenne az alaptőkéje.
Az elhangzottak hallatán először mindenki meglepődött, majd óriási nevetésben törtek ki. Hamar jöttek is a kérdések és a poénok. Mikor a konkrét elképzelésre kérdeztek rá, Zsolt csak annyit felelt:
Rajtatok áll, hogy mennyiért fog elkelni ez a bizonyos tárgy.
Ezt követték a jobbnál jobb beszólások. Fertőszögi Péter szerint talán egy toi-toi vécére futja majd az árából, Fejes Tamás még ennyire sem volt optimista, szerinte egy bilire csoda, ha futja belőle.
Mindenesetre biztos, hogy emlékezetes volt ez a tárgy mindenki számára. Ahogy az adásból kiderült, végül 50 ezer forintot kapott érte Kiss Ernő Zsolt. Remélhetőleg ez elég lesz, hogy megvalósítsa projektjét.
