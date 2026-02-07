Beleszakad a szív: Kálloy Molnár Péter utolsó szereplését láthatjuk a Kincsvadászokban

Kálloy Molnár Péter 2025 december 1-jén, rövid lefolyású betegség következtében, 55 éves korában elhunyt. Azonban ma este, amikor a TV2-re kapcsolunk 19:55 perckor, újra láthatjuk. A színész-rendező valósággal beragyogta a környezetét mindig pozitív és humoros személyiségével, és ez utolsó tévés szereplése alkalmával sem volt másképp.

A Kincsvadászok VIP műsorában tűnik fel az elhunyt színész-rendező, Kálloy Molnár Péter (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Kálloy Molnár Péter szenvedéllyel tekintett a műtárgyakra

Kálloy Molnár Péter halála az egész országot megrázta. Mindenki rendkívül sokoldalú és tehetséges művésznek ismerte, akinek hiánya pótolhatatlan. Tavaly áprilisban állapították meg nála a daganatos betegséget, amely miatt decemberben örökre lehunyta szemét.

Saját bevallása szerint igazi gyűjtő volt, aki szenvedéllyel tekintett a műtárgyakra, és ez a Kincsvadászok VIP adásában is tükröződött rajta, a tőle megszokott boldog és pozitív szemlélet vette körül.

Kálloy Molnár Péter elmondása szerint már többször is vásárolt műtárgyakat árveréseken, és a műsorba is két 18. századi karosszékkel érkezett. Ezekről a tárgyakról olyan lelkesedéssel mesélt, hogy még a kereskedők is azonnal beleszerettek a székekbe.

Az ember fejlődik, és ahogy idősödik egyre inkább elgondolkozik az idő múlásán, meg hogy milyen régiek ezek a tárgyak. Mi csak egy rövid ideig használjuk őket, de nagyon sokáig élnek. Olyan fura, hogy egy bútor még nagyon sok embernek fog örömet okozni.

- mondja el a műsorban.

Kálloy Molnár Péter egyébként több mint 8000 ólomkatonával büszkélkedhetett,

ezért saját magát igazi ólomkatona rajongónak is nevezte. A színész által megfestett kis bábuk sok örömet és megnyugvást hoztak számára, gyermekeivel és feleségével rendszeresen összehozta őket családi hobbi, a játék pedig olykor napokig is eltartott - írja a Bors.