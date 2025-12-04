Rendkívüli műsorváltozás: Kálloy Molnár Péterre emlékezik a TV2 Comedy
Így emlékezik a csatorna a színészre.
Kálloy Molnár Péter néhány nappal ezelőtti, hirtelen jött halálhíre az egész országot megrendítette. A tehetséges színészt, rendezőt, zenészt számos filmben és televíziós műsorban láthatta az elmúlt évtizedekben a közönség. A TV2 Csoport humorcsatornája, a TV2 Comedy rendkívüli műsorváltozással tűzi képernyőre Kálloy Molnár Péter emlékére december 6-án és 7-én 18:25-től a Beugró című, ikonikus improvizációs tv-műsor 1-1 epizódját.
Minden túlzás nélkül elmondható, hogy valószínűleg kevés olyan ember van az országban, aki ne hallott volna valamilyen módon Kálloy Molnár Péterről. Színpadi, szinkron- és énekes-dalszerzői munkái mellett legendásak filmjei is. A teljesség igénye nélkül felsorolva néhányat: a Valami Amerika, az Üvegtigris-trilógia, az Állítsátok meg Terézanyut! vagy a Kútfejek széles tömegekhez jutottak el. Rengeteg tévéfilmnek és műsornak is a szereplője volt, közülük az egyik nagy közönségkedvenc, a Beugró volt, melynek oszlopos tagjaként csalt mosolyt a nézők arcára.
A műfajteremtőnek számító improvizációs tv-műsor állandó szereplője volt Rudolf Péterrel, Pokorny Liával és Szabó Győzővel, később Debreczeny Csabával együtt, amelyből most szombaton és vasárnap a TV2 Comedy, rendkívüli műsorváltozással, 2 epizódot tűz képernyőre a színész előtt tisztelegve.
Kálloy Molnár Péter 55 éves volt.
Beugró december 6-án és 7-én 18:25-től a TV2 Comedy-n!
