Kiderült: Kálloy Molnár Pétert ekkor kísérik végső útjára

Kálloy Molnár Péter özvegye árulta el, mikor vesznek végső búcsút a színművésztől. Kálloy Molnár Péter temetése várhatóan a Fiumei úti sírkertben lesz.

Kálloy Molnár Péter temetése időpontja kiderült

Lestár Ágnes, Kálloy Molnár Péter özvegye a Borsnak árulta el a színész temetésének helyszínét és időpontját.

2025. december 19-én 12 órakor búcsúznak el tőle.

Végső nyughelye a Fiumei úti sírkertben lesz. Kálloy Molnár Péter családja mindenkit vár, aki szerette és tisztelte az elhunytat, és szeretne elköszönni tőle.

Kálloy Molnár Péter legjobb barátja így emlékezett meg róla:

Mindenben segített: ha kellett, lámpákat cipelt, ha kellett, jelmezt vadászott velünk, ha kellett, segített a feszült helyzetekben, vagy akár reggelinél megkente a már-már hagyománynak számító bageleket mindenkinek. Egyetlen ilyen hazai színész nincs még egy!

- jegyezte meg, amelyből látszik mekkora veszteséget jelent a színművész hiánya.