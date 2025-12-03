RETRO RÁDIÓ

Kiderült: Kálloy Molnár Pétert ekkor kísérik végső útjára

Feketébe borult az ország, amikor szeptember elsején kiderült, hogy a színész elhunyt. Kálloy Molnár Péter temetése időpontja nyilvánosságra került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Kálloy Molnár Péter Fiumei úti sírkertben temetés

Kálloy Molnár Péter özvegye árulta el, mikor vesznek végső búcsút a színművésztől. Kálloy Molnár Péter temetése várhatóan a Fiumei úti sírkertben lesz.

Ekkor lesz Kálloy Molnár Péter temetése. Fotó: Vasvári Tamás
Ekkor lesz Kálloy Molnár Péter temetése. Fotó: Vasvári Tamás

Kálloy Molnár Péter temetése időpontja kiderült

Lestár Ágnes, Kálloy Molnár Péter özvegye a Borsnak árulta el a színész temetésének helyszínét és időpontját. 

2025. december 19-én 12 órakor búcsúznak el tőle.

Végső nyughelye a Fiumei úti sírkertben lesz. Kálloy Molnár Péter családja mindenkit vár, aki szerette és tisztelte az elhunytat, és szeretne elköszönni tőle. 

Kálloy Molnár Péter legjobb barátja így emlékezett meg róla:

Mindenben segített: ha kellett, lámpákat cipelt, ha kellett, jelmezt vadászott velünk, ha kellett, segített a feszült helyzetekben, vagy akár reggelinél megkente a már-már hagyománynak számító bageleket mindenkinek. Egyetlen ilyen hazai színész nincs még egy! 

- jegyezte meg, amelyből látszik mekkora veszteséget jelent a színművész hiánya.

