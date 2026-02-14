Peter Srámek szerint Gáspár Bea túl szerény: „Már most bocsánatot kért Kordáéktól”

A Nagy Duett 8. évadában Gáspár Bea és Peter Srámek is versenybe szállnak, hogy megmutassák, a Gáspár családban bizony nem csak Győzőnek áll jól a színpad. Ebben persze Bea asszony azért igencsak kételkedik, de duettpartnere most mindenkit megnyugtatott. Így már csak az a kérdés, hogy vajon Korda György és Balázs Klári mit szólnak majd az előadáshoz?

Gáspár Bea Peter Srámek oldalán vág bele A Nagy Duettbe, de Gáspár Győző felesége igencsak bizonytalan (Fotó: MATE KRISZTIAN/Metropol)

Peter Srámek és Gáspár Bea Korda György és Balázs Klári ikonikus dalával robbannak majd be A Nagy Duett első adásába, bár ez valószínűleg nem éppen olyan lesz, mint ahogy ők maguk szánták.

„Tanácsot ugyan nem kértünk, mert kicsit máshogyan lesz felépítve a dal, mint ahogy szerintem Korda Gyuriék gondolták, de remélem, hogy ettől függetlenül jól sikerül. Mindketten ismerjük őket, és jó viszonyban is vagyunk velük, szóval másnap valószínűleg fel is hívom őket, hogy mit szóltak a produkcióhoz” – kezdte a Metropolnak Peter Srámek.

Bea már most bocsánatot kért Kordáéktól, mert nem bízik magában pedig szerintem nem lenne rá oka. Úgyhogy az első adás után, ha továbbjutunk, akkor mindent el fogok követni, hogy a következő héten már sokkal lazábban álljon színpadra

– határozta el az énekes.

A Nagy Duett szereplői bőven fognak meglepetéseket okozni, köztük valószínűleg Gáspár Bea is (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Gáspár Bea lesz A Nagy Duett új évadának nagy meglepetése?

Ráadásul az énekes azt is elárulta, hogy bár a családanya igazán szerény, és lépten-nyomon azt hangoztatja, hogy jobban járnának, ha inkább a főztjét értékelnék, a hangja helyett, valójában mindenkit levett a lábáról.

„Egyáltalán nincs rossz hangja, sőt még intonálni is tud, nem mindig persze, de nagyon jól nyomja, és nagyon akarja, látszik rajta, hogy a maximumot szeretné nyújtani. Mindenki dicséri őt, a producerektől meg a rendezőtől kezdve, az énektanárig. És persze én is mindig biztatom” – leplezte le partnerét.

Nagyon érdekes, hogy milyen szintű profizmus van benne, mert nem szereti, amikor valami nem megy neki. És látható, hogy még ha sokkal több munkával is, de lehozza az egészet, úgy, hogy soha nem énekel korábban. Szóval nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyire akarja és nála jobb társat el sem tudtam volna képzelni

– tette még hozzá.