Életveszélybe került Edvin Marton és családja az árvíz sújtotta Balin

Heves esőzések miatt áradások alakultak ki Indonéziában, Bali szigetén, ahol több száz embert kellett ideiglenesen kitelepíteni. Az áradás Denpasart és több környező térséget is érintett, és ha ez nem lenne elég, több földrengés is megrázta az üdülőparadicsomot, derül ki Edvin Marton feleségének posztjából.



Edvin Marton gyerekei és felesége is imádnak Balin élni (Fotó: MW archív)

Edvin Martin családja sincs biztonságban Balin

2026. február 24-én, kedden a katasztrófavédelem közlése szerint mintegy 350 embert telepítettek ki Bali különböző részeiről az áradás következtében. A hétfő esti, intenzív esőzések után kialakult villámárvizek lakóövezeteket és közterületeket is elöntött, többek között azt a területet is, ahol Edvin Martin és családja él. A világhírű hegedűművész rémisztő fotókat mutatott lakóhelyükről, ahol a térdig érő vízben hatalmas óriáskígyók is úszkálnak.

Bali helyzete jelenleg és ez csak fokozódik az elkövetkezendő két napban. Ráadásul még folyamatos földrengések is vannak. 5 év után – nekünk eddig ez a legextrémebb időjárás

– írta Instagram sztorijában Marton Adrienn, aki saját vállalkozást indított, ékszereket készített és árult, a szakértő szerint igencsak borsos áron.

Edvin Marton felesége a vízben gázol robogójával az áradásban (Fotó: Instagram)

Edvin Marton felesége miatt költöztek Balira

A világhírű hegedűművész és családja 2021-ben döntöttek úgy, hogy elhagyják Magyarországot, mert Marton Adriennek változásra volt szüksége.

Teljes kiégésből költöztem el. Alapvetően borzasztóan érzékeny ember vagyok, és már felőrölt az otthoni média világa. Volt, hogy egyszerre forgattam három műsort, közben posztolnom kellett, vagy új cégekkel tárgyalnom. Teljesen felőröltek a hétköznapok, már nem éreztem magam jól abban a közegben. Itt viszont minden jó, visszataláltam a természethez és tényleg lelassultam. Persze néha hiányzik, hogy nem mehetek el egy kiállításra, múzeumba, vagy színházba, de itt minden más kárpótol ezekért.

– árulta el a modell.