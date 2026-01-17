Az Exatlon sztárja maga mögött hagyta feleségét: nem volt más választása

A történet első hallásra félreérthető, de a részletek minden drámánál erősebbek. Egy közös álomról, egy extrém próbáról és két elképesztő teljesítményről szól az Exatlon sztárpárjának emberfeletti akaratról szóló története.

Az Exatlonból ismert Nagy Dániel élete egyik legnagyobb kihívását teljesítette (Fotó: Facebook)

Az Exatlonon túl: rosszullétek miatt kellett megállnia

Az Exatlon korábbi versenyzője, Nagy Dani és felesége, Kővári Rami együtt vágott neki a Kilimandzsáró megmászásának, ám a hegy feladta a leckét a házaspárnak. Nagy Daninak egy ponton nehéz döntést hozott: több extrém helyzet után maga mögött hagyta Ramit, ami végül külön utakra sodorta őket a hegyen.

Kővári Rami az Instagram-oldalán őszintén számolt be arról, hogy a csúcstámadás során végig hányingerrel küzdött, többször rosszul lett, és végül 5400 méteren kénytelen volt feladni a küzdelmet. A fizikai és mentális megterhelés túl nagy volt, az éjszakai indulás és az oxigénhiány megtette hatását. Utoljára 5200 méteren találkozott Danival, aki onnan tovább tudott menni a csúcs felé.

Nagy Dani feljutott a csúcsra

Nagy Dani viszont sikerrel járt: 5895 méteren elérte Afrika legmagasabb pontját, amit élete egyik legkeményebb kihívásaként írt le. Az Exatlon szellemiségét idéző elszántsággal, teljes fókusz mellett küzdötte végig az utat, miközben napokra eltűnt az online térből. A történet azért is különösen érdekes az Exatlon tévénézőinek, mert Dani neve az Exatlon szereplők között már korábban is a kitartással forrt össze. Rami pedig büszkén gratulált férjének, hangsúlyozva: nem kudarc, hanem hatalmas tanulás volt számára ez a kaland.

Közben a rajongók számára már nem kérdés: az Exatlon 2026-ban visszatér a TV2-re Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel, új évaddal és friss kihívásokkal. A mostani történet pedig újra bizonyítja, hogy az Exatlon nem ér véget a pályán – az igazi próbatételek sokszor azon kívül várnak.