Vajna Timi megmutatta: így ment szórakozni kétgyermekes édesanyaként

A gyönyörű magyar üzletasszony egy friss Instagram-bejegyzéssel jelentkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 18:30
vajna timi fotó modell Instagram

Vajna Timi, magyar üzletasszony és kétgyermekes édesanya friss szelfit tette közzé Instagramon, miközben Coloradóban tartja jól megérdemelt év végi pihenését.

Vajna Timi szórakozni indult
Vajna Timi szórakozni indult / Fotó: MW archív

Vajna Timi megmutatta, hogy kétgyermekes anyukaként is van ideje kikapcsolódni és szórakozni

A kétgyermekes édesanya legújabb fotóján egy zöld cowboykalapot visel, egy hangsúlyos sminkkel. A képhez fűzött rövid angol szöveg alapján Timi épp szórakozni indult a coloradói Aspenben, ahol a pihen és egy kicsit kikapcsolódik.

Mommy is out… 

- írta Vajna Timi a bejegyzéséhez, ami magyarul annyit tesz: „Anyu kiruccant.

A gyönyörű magyar híresség számára a családalapítás sok kihívással járt, ahogy arról korábban már beszámoltunk, megannyi küzdelem, vetélés, sikertelen lombik és injekciók után végül egy béranya segítségével született meg kisfia, Ben. Azonban a kisfiú érkezésével egy időben jött a bejelentés, hogy Vajna Timi teherbe esett, 2025 júliusában pedig életet adott kislányának, Hailey-nek.

Vajna Timi Aspenben készült képét IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

