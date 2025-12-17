Vajna Timi megmutatta: így ment szórakozni kétgyermekes édesanyaként

Vajna Timi, magyar üzletasszony és kétgyermekes édesanya friss szelfit tette közzé Instagramon, miközben Coloradóban tartja jól megérdemelt év végi pihenését.

Vajna Timi megmutatta, hogy kétgyermekes anyukaként is van ideje kikapcsolódni és szórakozni

A kétgyermekes édesanya legújabb fotóján egy zöld cowboykalapot visel, egy hangsúlyos sminkkel. A képhez fűzött rövid angol szöveg alapján Timi épp szórakozni indult a coloradói Aspenben, ahol a pihen és egy kicsit kikapcsolódik.

Mommy is out…

- írta Vajna Timi a bejegyzéséhez, ami magyarul annyit tesz: „Anyu kiruccant.”

A gyönyörű magyar híresség számára a családalapítás sok kihívással járt, ahogy arról korábban már beszámoltunk, megannyi küzdelem, vetélés, sikertelen lombik és injekciók után végül egy béranya segítségével született meg kisfia, Ben. Azonban a kisfiú érkezésével egy időben jött a bejelentés, hogy Vajna Timi teherbe esett, 2025 júliusában pedig életet adott kislányának, Hailey-nek.

