Tóth Gabi szívmelengető gesztusa: egy beteg fiatal lány kívánságát teljesítené

Tóth Gabi neve mostanában ismét felkapott lett, ám ezúttal nem egy botrány vagy műsorbeli szereplése hozta előtérbe, hanem egy igazán emberi történet. Egy bátor fiatal lány, aki TikTokon osztja meg mindennapjait és küzdelmeit, elmesélte, milyen különleges kívánságot kért volna az alapítványtól, amely beteg gyermekek álmain segít. A vágya az volt, hogy szerepelhessen az Ázsia Expresszben, ám ez sajnos nem tudott megvalósulni. A követői a videó láttán együttérzéssel reagáltak – aztán érkezett egy hozzászólás, amely mindent megváltoztatott.

Tóth Gabi énekesnő megható dolgot tett Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabi üzenete felrobbantotta a TikTokot

A videó alatt egyszer csak feltűnt Tóth Gabi neve, azt írta: ha az Ázsia Expressz nem jön össze, akkor ő segít eljuttatni a lányt a Megasztárba vagy akár a Sztárban Sztárba. A követők percek alatt felkapták a hozzászólást, tömegek kedvelték, és egy csapásra a videó legnépszerűbb üzenete lett. A lány ugyan nyilvánosan még egyáltalán nem reagált, de egy apróságot megtett: beszívezte Tóth Gabi üzenetét. Ez a pici jelzés bőven elég volt ahhoz, hogy a nézők úgy érezzék, valami szívhez szóló és fontos történik éppen.

A rajongók áradoznak: „Gabi szíve mindig a helyén van”

Kommentelők hosszú sora kezdett dicséretbe. Sokan azt írták, hogy bár Tóth Gabi körül gyakran van felhajtás, egy dolog biztos: az ilyen helyzetekben mindig csodálatos szíve van. Volt, aki így fogalmazott:

Sok mindent lehet rá mondani, de amit most tett, azt senki sem veheti el tőle.

Mások ugyanilyen meghatottan írták, hogy ritka az olyan sztár, aki ilyen közvetlenül és feltétel nélkül áll oda valaki mellé, akit nem is ismer személyesen.

A lány még hallgat, Tóth Gabi Megasztárba vinné pedig

Bár a lány egyelőre nem válaszolt Tóth Gabi felajánlására, a szívecske már jelzésértékű sokak szemében. A TikTok-közösség reménykedik, hogy a történet folytatódik, és valóban megnyílik előtte egy tehetségkutató ajtaja.

Azt többen is kiemelték, hogy a lány ereje, pozitivitása és inspiráló jelenléte rengeteg embernek ad támaszt – ezért is hatott meg sokakat, hogy egy ismert énekesnő is reagált a videójára. A közösségi médiában ritka az ilyen őszinte, emberi pillanat, amikor egyetlen mondat is képes új reményt adni. Tóth Gabi válasza pontosan ezt tette: rövid volt, egyszerű, de minden sora szívből jött.