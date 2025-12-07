„Együtt voltunk, szeretetben!” – Tóth Gabi kislánya túlragyogott mindenkit
Nagyon aranyos és hangulatos pillanatokat osztott meg az énekesnő.
Tóth Gabi kislánya, Hannaróza a napokban töltötte be a 6. életévét, amit egy maradandó születésnapi bulival ünnepeltek meg. Az aranytorkú énekesnő büszkén osztotta meg a szívmelengető pillanatokat kislánya a bulijáról, amit a rajongók is nagy örömmel fogadtak.
Tóth Gabi kislánya élvezte a közös pillanatokat
A 37 éves énekesnő láthatóan mindent megtesz kislánya boldogságáért és a maradandó élményekért, hiszen Hannaróza legutóbbi születésnapi bulijára igazán kitett magáért. A közösségi médiában közzétett bejegyzéseken jól látható a kislány derűs arca, aki csillogó szemekkel édesanyja mellett élvezi a közös pillanatokat a családdal. A felejthetetlen buliból természetesen Gabi nővére, Tóth Vera sem maradhatott ki. A képsorozatok tanúsítják, mennyire összhangban zajlott az esemény tele csajos pillanatokkal; körömfestéssel, csillámokkal és nem utolsósorban K-pop démonvadászos, emeletes tortával.
Tóth Gabi legújabb bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
