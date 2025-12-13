Szabó Franciska férjhez ment? Sokat sejtető fotót posztolt az Exatlon sztárja

Az Exatlon kőkemény versenyzőjére úgy látszik, rátalált a boldogság. Szabó Franciska ugyanis Instagram-sztoriban jegygyűrűs, kézfogós képet posztolt egy rejtélyes idegennel, a fotóhoz annyit írt: Épp most házasodtunk össze Oszakában.

Szabó Franciska az Exatlon Hungary harmadik évadában szerepelt (Fotó: TV2)

Szabó Franciska bántalmazó házasságban élt

Több rossz párkapcsolata is van az Exatlon sztár háta mögött. Szabó Franciska sokáig szégyellte, hogy azért vált el a férjétől, mert az szinte minden nap bántalmazta. A gondok az esküvő előtt egy nappal kezdődtek, amikor a vőlegény teljesen kifordult magából, és verni kezdte.

A hálószobában voltunk, és a torkomnál fogva lefeszített az ágyra, aztán levert egy pofont. Lesokkolódtam, és azon gondolkodtam, hogy miért most? Ha összeházasodunk ő végig ilyen lesz? - mesélte a domina pankrátorként sikeres Franci. - Hű voltam apám döntéséhez, és cikinek éreztem volna lemondani az utolsó pillanatban az esküvőt. Gondoltam, két évig kihúzom, és akkor nem lesz olyan ciki elválni. Nehéz volt az a kettő év. Sokszor megvert. Valahogy ekkor kezdett bennem érlelődni ez a domináns én!

- árulta el korábban a bántalmazó házasságáról.

Az Exatlonból súlyos sérülés miatt távozó versenyző Dominika után Amerikában találta meg önmagát. Szerelmes lett, de rá kellett jönnie, hogy egy pszichopata drogossal élt együtt.

Egymás után derültek ki dolgok róla, azt sem tudom, hol kezdjem! De összefoglalva, az új helyen elég hamar rájöttem, hogy egy szociopata drogossal élek! Addig szépen eljátszotta a hősszerelmest, de ott már az is kiderült, hogy nekem anyagilag is nagyon sokba kerül ez a kapcsolat…

- árulta el a sportoló sikeres menekülése után a Borsnak, hozzátéve, talán soha többé nem bízik meg egy férfiban sem.

Szabó Franciska párja egy rejtélyes idegen (Fotó: Instagram)

Férjhez ment az Exatlon bombázója?

Úgy látszik, begyógyultak a szerelmi csalódások után maradt mély sebek. A kis mellekkel is szexi Szabó Franci ugyanis egy fotót tett ki Insta-sztoriba, ahol egy férfival összekulcsolja a kezét és mind a ketten világítós gyűrűt viselnek. Persze feltételezhető, hogy viccnek szánta, de angolul azt írta a képhez: Épp most házasodtunk össze Oszakában.