RETRO RÁDIÓ

Gyászol Hollywood: Meghalt Peter Greene, a Ponyvaregény sztárja

Szomorú hír, a színészvilág gyászol. 60 éves korában elhunyt Peter Greene.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 10:02
Ponyvaregény színész halál színész

60 éves korában elhunyt Peter Greene. A Ponyvaregény sztárját holtan találták New York-i lakásán – közölte a DailyMail. A színész olyan híres alkotásokban vett részt, mint A maszk és a Quentin Tarantino által rendezett Ponyvaregény.

Meghalt Peter Greene
Meghalt Peter Greene
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

60 éves korában elhunyt Peter Greene

A színészt december 12-én késő délután találták holtan New York-i lakásában.

A tragikus hírt Peter Greene menedzsere, Gregg Edwards erősítette meg a The New York Post számára.

A rendőrség közlése szerint a színész holttestére lakásában találtak rá, eszméletlen állapotban és a helyszínen halottnak nyilvánították. Bár az orvosszakértő még nem állapította meg a halál okát, a rendőrség szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Valóban generációnk egyik legnagyobb színésze volt. A szíve legalább akkora volt, mint a tehetsége. Hiányozni fog. Nagyszerű barát volt

– nyilatkozta menedzsere.

Gregg Edwards elmondta, hogy úgy értesült, a népszerű színész lakásában több mint 24 órán át szólt a zene, ami miatt egészségügyi ellenőrzést kértek — számolt be róla a New York Daily News, amely elsőként hozta nyilvánosságra a halálhírt.

Hozzátette, hogy a hét elején még beszélt Peterrel.

Rengetegen gyászolják a színészt, köztük két testvére is, húga és bátyja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu