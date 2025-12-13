Gyászol Hollywood: Meghalt Peter Greene, a Ponyvaregény sztárja
Szomorú hír, a színészvilág gyászol. 60 éves korában elhunyt Peter Greene.
60 éves korában elhunyt Peter Greene. A Ponyvaregény sztárját holtan találták New York-i lakásán – közölte a DailyMail. A színész olyan híres alkotásokban vett részt, mint A maszk és a Quentin Tarantino által rendezett Ponyvaregény.
60 éves korában elhunyt Peter Greene
A színészt december 12-én késő délután találták holtan New York-i lakásában.
A tragikus hírt Peter Greene menedzsere, Gregg Edwards erősítette meg a The New York Post számára.
A rendőrség közlése szerint a színész holttestére lakásában találtak rá, eszméletlen állapotban és a helyszínen halottnak nyilvánították. Bár az orvosszakértő még nem állapította meg a halál okát, a rendőrség szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel.
Valóban generációnk egyik legnagyobb színésze volt. A szíve legalább akkora volt, mint a tehetsége. Hiányozni fog. Nagyszerű barát volt
– nyilatkozta menedzsere.
Gregg Edwards elmondta, hogy úgy értesült, a népszerű színész lakásában több mint 24 órán át szólt a zene, ami miatt egészségügyi ellenőrzést kértek — számolt be róla a New York Daily News, amely elsőként hozta nyilvánosságra a halálhírt.
Hozzátette, hogy a hét elején még beszélt Peterrel.
Rengetegen gyászolják a színészt, köztük két testvére is, húga és bátyja.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre