Mekkora a baj? Eltűnt családi ereklyék miatt omlott össze Miss Mood

Egy ártatlannak indult ünnepi készülődés drámai fordulatot vett a napokban. Miss Mood a TikTokon omlott össze, amikor rájött: generációk óta őrzött karácsonyfadíszeinek nyoma veszett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 14:45
Miss Mood, polgári nevén Mező Dorottya az elmúlt években a hazai közösségi média egyik legkarakteresebb alakjává vált. Őszinte, sokszor érzelmes videóival és különleges stílusával hatalmas rajongótábort épített. Ezúttal azonban nem smink, divat vagy életmód téma került a középpontba, hanem egy fájdalmas veszteség. A történet megmutatta, milyen gyorsan válhat egy ünnepi pillanat könnyekkel teli drámává.

Miss Mood és párja
Miss Mood Rico párja már hangolódik az ünnepekre (Fotó: Instagram/ Miss Mood)

Miss Mood karácsonya rémálommá vált

A TikTok-videóban Miss Mood éppen ikonikus kék karácsonyfáját dekorálta, amikor hirtelen megállt a mozdulat. Rájött, hogy hiányzik egy doboz – benne azokkal a díszekkel, amelyek generációkon át öröklődtek a családban. A kamera előtt elcsukló hangon beszélt arról, mennyire pótolhatatlanok ezek az emlékek. A követők szinte testközelből láthatták, ahogy a felismerés pillanatában könnyeket morzsol.

TikTokon kért segítséget a követőktől

A sokk után Dorottya a rajongókhoz fordult: hátha valakinek van egy jó tippje, hol lehetnek a díszek. Felvetette, hogy talán ő maga tette el őket „túl jól”, és egyszerűen elfelejtette. A kommentek záporoztak, a segítő szándék pedig azonnal megjelent: 

Ilyenkor a padlás, pince, ritkán használt szekrény a leggyakoribb rejtekhely.

@miss_mood_official Nem minden alakul a tervek szerint 💔🥺 #magyar #christmas #diy #homedecor #storytime ♬ i was only temporary - my head is empty

Segítség helyett beszólás?

Nem minden reakció volt azonban együttérző. A kommentmező hamar kettészakadt: míg egyesek empátiával próbálták támogatni, mások gúnyos megjegyzésekkel támadták. Olyan hozzászólások is érkeztek, amelyek szerint:

Mi tudjuk, te hova pakolsz? Ez legyen a legnagyobb bajod, ha nem lesz meg, hát nem lesz meg.

Ezek a sorok pedig csak tovább mélyítették Miss Mood csalódottságát.

A remény sosem hal meg

Bár a díszek sorsa egyelőre ismeretlen, Dorottya nem adta fel teljesen. Követői továbbra is ötletekkel bombázzák, és sokan bíznak benne, hogy az ünnepek előtt még előkerülnek az elveszett kincsek. Egy biztos: ez a történet megmutatta, milyen törékeny tud lenni az ünnepi varázs. Miss Mood számára idén a karácsony nemcsak a fényekről, hanem az emlékek súlyáról is szól.

 

