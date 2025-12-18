Milla Jovovich 50 éves lett - Rengeteget kapott az élettől: jót és rosszat egyaránt

Milla Jovovich betöltötte az 50. életévét. A színésznő az Instagramon számolt be arról, hogy hálásnak érzi magát, amiért olyan barátai és családja van, akik mindenben támogatták.

50 éves lett Milla Jovovich

Fotó: AFP

Milla Jovovich visszatekintett az elmúlt évekre

A Resident Evil sztárja december 17-én töltötte be 50. életévét. A színésznő még az Instagramon is megosztott erről egy fényképet, leírásában pedig arról mesél, hogy mennyi mindenért hálás.

Hű, micsoda hihetetlen utazás volt ez! Úgy érzem, mintha az elmúlt 50 évben annyi különböző életet éltem volna! Annyi korszak jött és ment, annyi változáson mentem keresztül, és még mindig változom lol! Annyira HÁLÁS vagyok a jóért, a rosszért és mindenért, ami közöttük volt. A robbanásokért és a csend pillanataiért, a rendkívüliért és a hétköznapiért.

Az akciófilm-sztár és férje, Paul W.S. Anderson rendező három gyermeket nevel: a 18 éves Ever-t, a 10 éves Dashiel-t és az 5 éves Osian-t.

Nem is kívánhatnék többet. A legcsodálatosabb férj, a leghihetetlenebb gyerekek, akik minden nap megtanítanak arra, hogyan legyek jobb ember. Egy karrier, amely folyamatosan arra ösztönöz, hogy különböző utakat és kifejezési formákat fedezzek fel... és rajongók, akik mindig támogattak minden őrült döntésemben!

A színésznő a posztban megköszönte Istennek, az univerzumnak, a szüleinek, a családjának, a barátainak, hogy szeretik és hogy mindig türelmesek Millával, valamint azért is köszönettel tartozik, hogy a színésznő “mindent vagy semmit” mentalitása ellenére is kiállnak mellette.

Az Ötödik elem című film színésznője elmondta, hogy kíváncsi, mit fog számára hozni a következő évtized. Jovovich és férje idén ünnepelték a 16. házassági évfordulójukat. Akkor azt írta, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy olyan férj van mellette, mint Anderson, aki tíz évvel idősebb feleségénél.

„Te vagy az életem legfontosabb embere. A támogatásod, a végtelen szereteted, a beszélgetéseink, a nevetésünk, a közös tervek, a folyamatos figyelmed irántam és a csodálatos gyermekeink iránt, az ezáltal kapott boldogság leírhatatlan” - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.