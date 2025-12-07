Döbbenet! Király Viktor nem emlékszik arra, hogy lelőtte Korda Györgyöt

Király Viktor is fellép Korda György Balázs Klárival közösen beharangozott utolsó Aréna-koncertjén, 2026 decemberében: a házaspárt gyerekkora óta ismeri és tiszteli.

Nem tudom megmondani, melyik az első emlékem, mert a szüleim és Kordáék nagyon jóban vannak hosszú ideje, sokszor találkoztunk. Családi barátok. Voltak kisebb házibulik, amit szüleim szerveztek, amikor hajnalig ment a beszélgetés. Gyuri említett egy videófelvételt, ahol ő egy maffiafőnököt alakít, én pedig gyerekként lelövöm, de erre nem emlékszem.

- kezdte egyből az érdekes részlettel a Megasztárból megismert énekes, akinek csak pozitív emléke van róla, emberileg és szakmailag. Korda is mindig így állt hozzá, jó vele mindig beszélgetni. Kedvenc száma tőle a Buona Sera, Signorina, nagyon élvezte előadni ezt a dalt, még akkor is, ha az általában remek munkát végző maszkmesterek aznap nem voltak épp a topon a Sztárban sztárban.



Szemben a pókermániás Kordával, Király Viktor soha életében nem pókerezett, nem is tudja, hogy kell, melyek a szabályok. Lehet, hogy ennek is eljön az ideje, és leül kártyázni, de nem szerencsejátékos típus.

Király Viktor karácsonya is alakul

Fontosak a tradíciók, már áll is náluk a karácsonyfa.

A karácsonyra én még sehogy nem készülök, de a feleségem teljes karácsonyi lázban van már. De nem tudom, mit csodálkozom ezen, minden évben, ebben az időszakban teljes karácsonyi készülődésben van! Már áll a karácsonyfa a házunkban, Kolen szemeiben is látni a csillogást. Fontosak ezek a tradíciók és minden reggel van valami kis meglepetés, hatalmas boldogság ez neki

- fejtette ki az énekes, akinek rengeteg fellépése lesz a napokban. „Hálistennek teljesen tele vagyok. Ez egy nagyon mozgalmas hét volt, legalább öt fellépéssel. Így néz ki az egész december. De mikor legyen fülgyulladásom, ha nem most?” – sopánkodott.

Volt egy év, amikor szilveszterkor nem akart vállalni fellépést, de neki az a buli, hogy koncertezik.

Megyek idén is, nekem így a jó. A mondást persze ismerem, hogy a szilveszteri bulik nem mindig jók, mert erőltetett bulizás van. Kimagasló szilveszteri emlékem nincs, bár egyszer régen, még a házasságom előtt, legalább négy-öt fellépés volt lekötve arra az estére. Az éjfél az úton ért minket. Megálltunk az autópályán egy pihenőhelyen: nem én vezettem, ott koccintottunk és mentünk tovább...

Király Viktor új lemeze tavasszal jön

Nemrég életmódot váltott, házassága is rendbe jött: erről a Borsnak beszélt hosszabban. Tavasszal jelenik meg az albuma, addig havonta egy számmal rukkol elő.