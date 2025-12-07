RETRO RÁDIÓ

Egészen váratlan dolog történt a Kincsvadászokban, vakon röpködtek a licitek Fejes Tamáséktól

Úgy kellett licitálnia a műsor szereplőinek, hogy nem tudták, mi lapul a kendő alatt. A Kincsvadászokban az eladó egy adott ponton bejelentette, hogy "borzasztó" a helyzet, és egyáltalán nem élvezi."

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07. 15:45
Kincsvadászok műsor TV2 Fejes Tamás műkincs

Ilyen még nem történt a Kincsvadászokban: vakon licitáltak a szakértők, anélkül, hogy látták volna, mire is költik a pénzüket.

Kincsvadászok
A Kincsvadászok TV2-n futó idei szériája is nagy siker Fotó: TV2

„Mi a közös bennük? Esetleg egy manufaktúra, egy minta, bármi?” - érdeklődött Katona Szandra, az eladó pedig elárulta, hogy manufaktúráról van szó. Ezután több kérdés is elhangzott, majd amikor Fejes Tamás aziránt érdeklődött, hogy magyar tárgyakról van-e szó, akkor az eladó visszakérdezett, hogy „most barchobázunk?

Kiderült, hogy tizenöt tárgyról van szó összesen, a licitet pedig a Tankcsapda dobosa kezdte, aki hetvenezret mondott. Erre rákontrázott Nagyházi Lőrinc, hatvankilencezer forintot ajánlott. „Egyébként nagyon jó humora van” – jegyezte meg Fejes.

Meglepetés a Kincsvadászokban

A dobos felvitte az összeget százhúszezerre: „Szeretek játszani meg kockáztatni, már több ízben mondtam” – magyarázta, de ez még messze volt az eladó által megálmodott minimumtól, a 200 ezer forinttól.

Szerintem emeljétek fel. Ez borzasztó. Én ezt egyáltalán nem élvezem!

– jelentette ki az eladó hölgy, ezzel pedig nagy derültséget keltett a stúdióban, meg is jegyezték, hogy ő a „legjobb fej” aznap. Hamarosan pedig kiderült, mi van az asztalon: a műkereskedők szekértő szemekkel méregették a portékát, fogták a kezükben, forgatták a tárgyakat. A licit is feljebb ment, végül a vevő és az eladó is elégedett lehetett. Hogy mi történt, milyen tárgyak lapultak a kendő alatt, azt itt megnézheted:

Jótékonykodtak a Kincsvadászok szereplői

Néhány hete szívmelengető, példaértékű kezdeményezést indított Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője. Egy tragikus körülmények között árván maradt családért, öt gyermekért indult aukció, melyet Viktor a Kincsvadászok csapával együtt hívott életre. A kereskedőtársai, Tilla és a műtárgyszakértők – illetve a start után csatlakozó Sztárban Sztár zsűri és a Spíler TV – által felajánlott ereklyékre november 24-ig lehetett licitálni.

A Kincsvadászok indulása óta hatalmas népszerűségnek örvend, novemberben tért vissza a képernyőre. A TV2 műtárgykereskedő műsorának legújabb részeiben is különleges tárgyak érkeznek a Kincsvadászok stúdiójába. A Till Attila által vezetett Kincsvadászok stábja változatlan, Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett, a jól megszokott ötfős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mikkel lepik meg őket a műsor civil eladói.

Megható történetből, őszinte, érzelmes pillanatból és meglepetésből pedig nincs hiány, hiszen a különleges történettel bíró festmények, szobrok, ékszerek és porcelánok mellett többek között egy MIG pilótasisak, egy régi tűzoltóautó és egy indonéziai riksa is a kereskedők elé kerül. Volt olyan tárgy is az idei évadban, amely 1,7 millióért ment el.

 

