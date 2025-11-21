Megfagyott a levegő a Kincsvadászok stúdiójában „Olyan nehéz ilyenkor megszólalni”

Marika roppant értékes ezüst étkészletével érkezett a TV2 sikerműsorának stúdiójába. A nagymama szívszorító okokból bocsájtja licitre a kincsét a Kincsvadászok kereskedőinek.

A Kincsvadászok szereplői számtalan szívszorító történettel találkoztak már (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárjait szíven ütötte az eladó története

Gyönyörű ezüst étkészletét kínálta licitre Marika, aki azért válik meg a családi örökségtől, hogy az árból tudja támogatni sérült unokáját. A Kincsvadászok eladóját hallgatva súlyos csönd telepedett a stúdióra.

Családi örökség a készlet, nagyszüleimé volt, aztán édesanyám őrizte, amíg élt, aztán az én tulajdonomba került, mint egyedüli gyermek. Sokáig a szekrényben pihent egy dobozban, de most úgy döntöttem, megválnék tőle, sajnos a családban született egy halmozottan sérült unoka ikerszülésből, az egyik kislány agyvérzést kapott, de él, nagy küzdő. Most nyolc évesek a lányok, egyikük teljesen utolérte korosztályát, második osztályos, kitűnő tanuló. A másik gyermek mozgásában sérült, ül egy ülőmodulban, vagy csak fekszik egész nap. A szinten tartás miatt az izomzatot fejleszteni kell, hogy el ne sorvadjon, az ő gyógytornájába szeretnék besegíteni!

- mesélte könnyek közt az eladó.

A nagymama álomára 300 ezer forint, ami fél évre fedezné a fejlesztés költségét, de Megyesi Balázs műtárgy-szakértő jó hírrel szolgál, a becsértéke: 700-750 ezer forint. Amikor a Kincsvadászok kereskedői megtudták Marika szívszorító történetét, Fejes Tamás szólalt meg először, nemrég lett háromszoros édesapa, és aki 13 éve halmozottan sérült gyermekeket támogat.

„Nagyon megvisel, teljesen együttérzek veled. Nehéz fejtörést okozol, mert egyrészt a tárgyad nekem nem annyira jó, másrészt a történeted kemény hátteret ad neki"

- mondta a nagyinak a Tankcsapda dobosa.

De aztán pont a zenész indítja magasan a licitet, 100 ezer forinttal, a végső ajánlat is az övé, az álomár duplája, 600 ezer forint.

„Engedd meg, hogy ezt fölkerekítsem 640 ezer forintra a gyerekeknek” - mondta kézfogás előtt Marikának Fejes Tamás.