Kincsvadászok: hoppon maradt Fejes Tamás, hiába ígért súlyos százezreket

Magyarország kedvenc műkereskedő-showjában minden eladónak egy és ugyanaz a célja, sikerrel értékesíteni a talán vagyont érő régiségét. A Kincsvadászok mai adásában József is nagyon szeretne üzletet kötni valamelyik kereskedővel, egy sokak számára igazi kinccsel, egy arany antik Schaffhausen zsebórával érkezik. De Fejes Tamás hiába szeret bele, az eladó végül nem adja el neki...

A Kincsvadászok sztárjának, Fejes Tamásnak 800 ezres ajánlatát elutasította az eladó Fotó: TV2

Az eladó szerint a műalkotásnak is beillő használati tárgyat a maga korában rangos eseményeken, bálokon státuszszimbólumként viselték, ő pedig a nővérétől kapta a születésnapjára. József nem hordta soha, eddig a széfben állt, ráadásul elvesztette azóta a nővérét, ezért bízik benne, hogy a Kincsvadászok valamelyik kereskedője beleszeret. Megyesi Balázs szerint az óra 100 éves lehet, teljesen lenyűgözi a szépsége és az állapota, a 14 karátos arany tok, van benne magyar és svájci fémjel is, és ami egy ilyen korú óránál nagyon ritka, eredetiek még benne a mutatók és a szerkezet is működik.

A Tankcsapda dobosa beleszeretett az aranyórába, de nem adta el neki az eladó Fotó: TV2

Az eladó álomára ehhez mérten 1 millió forint, a szakértő szerint viszont annál azért kevesebbre becsüli. A kereskedőket azonnal elvarázsolja a tárgy, igazi licitháborúba kezdenek a kereskedők, Molnár Viktor szállt ki először, 640 ezer forintnál, a végére Fejes Tamás maradt, aki nem is tagadta, nagyon szeretné az órát.

„Van egy 710 ezer forintos ajánlatod tőlem neked” – mondja Józsefnek, aki azonnal elkeseríti, hogy nem akar mindenáron megválni értékes kincsétől 1 millió forint alatt.

A Tankcsapda dobosa rávágja, hogy 800 ezret ad érte.

Nagyon szépen köszönöm az ajánlatod, de akkor inkább hazavinném!

– válaszolta az eladó.