A kegyvesztett András herceg magányosan lovagolt az esőben, míg a palota ünnepelt

András Mountbatten-Windsor magányos, levert alak benyomását keltette, amikor a vihar kellős közepén rekedt. Éles ellentétben ezzel testvére, Károly király éppen unokahúgait, Eugénia és Beatrix hercegnőt, valamint a királyi család más tagjait látta vendégül karácsonyi ebéden a Buckingham-palotában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 17:30
herceg Károly király andrás jeffrey epstein királyi család

Miután megfosztották utolsó rangjától is, és megjelent a Jeffrey Epstein hagyatéka által nyilvánosságra hozott legfrissebb fotókon, a kegyvesztett András herceg a viharban lovagolt a windsori parkban egy férfi kísérő társaságában.

A kegyvesztett András herceg az esőben lovagolt Windsorban
A kegyvesztett András herceg az esőben lovagolt Windsorban / Fotó: AFP

A kegyvesztett András herceg az esőben sétált, miközben Károly király karácsonyi ebédet tartott

Andrást azon a napon látták lovagolni, amikor a család többi tagja a Buckingham-palotába indult, hogy élvezze a hagyományos karácsony előtti ebédet. Az egykori herceg, aki karácsonykor sem csatlakozik majd rokonaihoz Sandringhamben, komor ábrázatot öltött, miközben az esőben lovagolt a windsori Nagy Parkban.

Andrást egy alkalmazott kísérte egy másik lovon, miközben nyugodt sétát tettek az udvar területén. Megjelenése egybeesik azzal, hogy a királyi család tagjait, köztük két lányát, Beatrix és Eugénia hercegnőt is lefényképezték, amint megérkeznek a Buckingham-palotába a hagyományos karácsonyi ünnepségre.

Az eseményen részt vett a walesi herceg és hercegnő, kisgyermekeik, valamint az edinburgh-i herceg és hercegnő is. Az éves rendezvényt úgy szervezik, hogy a kiterjesztett királyi család tagjai, akik nem utaznak Sandringhamben, így is együtt ünnepelhessenek a családdal.

Az új fényképek érkezése előtt arról is beszámoltak, hol fog hamarosan lakni András. Úgy tudni, a kegyvesztett herceg a Wolferton falucska melletti Marsh Farmra költözik, miután a szükséges javításokat elvégezték.

Széles körben beszámoltak róla, hogy az üres ingatlan lesz András új otthona. Ennek ellenére a palota közölte, hogy nem hozzák nyilvánosságra új otthona nevét, mivel a király testvére magánszemély, és Sandringham magánbirtok.

Andrásnak jelenlegi Royal Lodge-beli otthonát csak 2026 októberéig kell elhagynia, de beszámolók szerint a költözés előrehaladott állapotban van, mivel néhány személyes tárgyát már raktárba helyezték - számolt be róla az Express.

 

