Horváth Charlie a legnagyobb boldogságáról vallott
A hazai zenei élet egyik legnagyobb ikonja határozottan személyes interjút adott. Horváth Charlie az unokájáról is mesélt.
Nem sokan gondolnák elsőre, hogy a magyar rock és blues egyik legikonikusabb alakja, Horváth Charlie egyszerű, szinte puritán életet él. A rekedtes hangú legendáról sokan azt hinnék, hogy a fényűzés és a csillogás az otthona – pedig ő egészen másból merít boldogságot. Nem vágyik puccos luxusra, drága villákra vagy csillivilli extrákra. A Neshama Tv új epizódjában kendőzetlenül vallott az élet egyszerű örömeiről és az unokájáról, miközben eloszlatott egy közhiedelmet is.
Horváth Charlie unokája minden kívánságát teljesíti
„Nem vagyok egy nagy igényű ember. Ha a fiam vagy a drága unokám azt mondja, menjünk Spanyolországba, hogy az mibe kerül, az engem nem érdekel, a lényeg, hogy jól érezzék magukat” – árulta el.
És mit csinál ilyenkor ő maga? A lehető legnyugodtabb dolgokat:
Én meg ott elbotorkálok, általában a hotel medencéje mellett eliszogatok, elcigarettázgatok
– mesélte nevetve. A zenészre abszolút nem jellemző a fennhéjázás, sőt: ha szóba kerül egy kellemes esti ital, rögtön jelzi, hogy nem tart igényt a legprímább whiskeyre: „Általában nyaraláskor koktélokat iszom, vagy sörözök. Whiskeyt kizárólag társaságban iszom, egyedül semmiképp”– szögezte le.
A kevesebb néha több
Horváth Charlie világa egyszerű, őszinte, tele átélhető pillanatokkal – pont, mint a dalai. Nem véletlenül lett egy generáció himnusza az „Jég dupla whiskeyvel”, amelyben az alábbi örökbecsű sorokat énekli: „Jég dupla whiskeyvel, két dózis egy helyen, egy a társaság miatt, egy, hogy jó napom legyen, egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el”.
Ebben a pár sorban ott van minden: az élet öröme, a barátok fontossága, a hétköznapi kis menekülések. Charlie nem akar többnek látszani, mint ami – ő maga a dalai, a cigarettafüstbe burkolózó melankólia és a huncut mosoly, amelytől ma is sugárzik.
Otthonosan mozog nagypapaként
Most, hogy a nagypapa szerepében is otthonosan mozog, még inkább az érzelmek vezérlik. A világjárás, a szereplés és a sikerek csak háttérként szolgálnak ahhoz, ami igazán fontos: a család. Ha ők boldogok, ő is az. A „nagy igényűség” helyett ma már a hétköznapi csodák éltetik, egy jó beszélgetés a medence szélén, egy pohár hűsítő sör vagy az az érzés, amikor kamasz unokája mosolyog rá.
