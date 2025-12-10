Horváth Charlie a legnagyobb boldogságáról vallott

Nem sokan gondolnák elsőre, hogy a magyar rock és blues egyik legikonikusabb alakja, Horváth Charlie egyszerű, szinte puritán életet él. A rekedtes hangú legendáról sokan azt hinnék, hogy a fényűzés és a csillogás az otthona – pedig ő egészen másból merít boldogságot. Nem vágyik puccos luxusra, drága villákra vagy csillivilli extrákra. A Neshama Tv új epizódjában kendőzetlenül vallott az élet egyszerű örömeiről és az unokájáról, miközben eloszlatott egy közhiedelmet is.

Horváth Charlie családja érdekében mindent is megtesz (Fotó: Bors)

Horváth Charlie unokája minden kívánságát teljesíti

„Nem vagyok egy nagy igényű ember. Ha a fiam vagy a drága unokám azt mondja, menjünk Spanyolországba, hogy az mibe kerül, az engem nem érdekel, a lényeg, hogy jól érezzék magukat” – árulta el.

És mit csinál ilyenkor ő maga? A lehető legnyugodtabb dolgokat:

Én meg ott elbotorkálok, általában a hotel medencéje mellett eliszogatok, elcigarettázgatok

– mesélte nevetve. A zenészre abszolút nem jellemző a fennhéjázás, sőt: ha szóba kerül egy kellemes esti ital, rögtön jelzi, hogy nem tart igényt a legprímább whiskeyre: „Általában nyaraláskor koktélokat iszom, vagy sörözök. Whiskeyt kizárólag társaságban iszom, egyedül semmiképp”– szögezte le.

A kevesebb néha több

Horváth Charlie világa egyszerű, őszinte, tele átélhető pillanatokkal – pont, mint a dalai. Nem véletlenül lett egy generáció himnusza az „Jég dupla whiskeyvel”, amelyben az alábbi örökbecsű sorokat énekli: „Jég dupla whiskeyvel, két dózis egy helyen, egy a társaság miatt, egy, hogy jó napom legyen, egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el”.

Ebben a pár sorban ott van minden: az élet öröme, a barátok fontossága, a hétköznapi kis menekülések. Charlie nem akar többnek látszani, mint ami – ő maga a dalai, a cigarettafüstbe burkolózó melankólia és a huncut mosoly, amelytől ma is sugárzik.

Otthonosan mozog nagypapaként

Most, hogy a nagypapa szerepében is otthonosan mozog, még inkább az érzelmek vezérlik. A világjárás, a szereplés és a sikerek csak háttérként szolgálnak ahhoz, ami igazán fontos: a család. Ha ők boldogok, ő is az. A „nagy igényűség” helyett ma már a hétköznapi csodák éltetik, egy jó beszélgetés a medence szélén, egy pohár hűsítő sör vagy az az érzés, amikor kamasz unokája mosolyog rá.