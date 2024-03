Horváth Charlie őszinte vallomása: Nem akartam tovább élni, amikor a feleségem elment

Horváth Charlie és szerelme, Széles Katalin harminchat esztendőn át voltak egymás számára a világmindenség, a sors mégis elvette élete nőjét az énekestől.

Horváth Charlie 2014-ben veszítette el feleségét. (Fotó: Tumbász Hédi)

Horváth Charlie: Az élet kegyetlen

A Liszt Ferenc-díjas zenész nagyon nehezen birkózott meg az őt ért veszteséggel. Idén már tíz éve lesz, hogy szeretett felesége elhunyt.

Nem akartam tovább élni, amikor Katim elment.

Van egy olyan érzés bennem, hogy talán másként alakult volna minden, ha előbb hazajövök, vagy el sem megyek. A szerelmem mindig azt mondta, hogy menjek, mert Magyarországon úgysincs rám szükség, nem értik a művészetem – mindezt annak ellenére tette, hogy nála jobban soha senki nem akart maradásra bírni."

Az élet kegyetlen, nekem valósággal meg kellett szoknom, hogy Katikám már nincs többé.

Rendszeresen kijárok hozzá a Farkasrétibe. Ő volt Magyarország legszebb nője, aki kiváló iparművésznek számított. Hiányzik. Többet érdemelt volna hatvanhét évnél. Nagyon bizakodtunk mindketten, hogy ha túl leszünk az egészen, elutazunk Korfura a barátnőjéhez, Erzsihez. Hát... Nem lett belőle semmi” – mondta Charlie, majd megemlítette, hogy rá két évre újabb veszteség érte, amikor barátja is elhunyt.

2016-ban aztán a legjobb barátom, Somló Tamás is itt hagyott.

„Elszomorít, hogy egyre több olyan ember van a telefonkönyvemben, akik már elmentek. A napi rutin azonban visz előre, és mióta nagy fiú lett az unokánk, valahogy könnyebb átvészelni a szerelmem és a barátom hiányát. Amikor kisgyerek volt, elkezdtünk pötyögni a zongorán, most épp focizik, nem is akárhogy” – mondta elégedetten a nagypapa.

Az énekes büszke apa és nagypapa (Fotó: Tumbász Hédi)

„Nagyon büszke lenne az anyukája a fiunkra”

Az énekes ritkán beszél családjáról, pedig büszke édesapa és már nagypapa is. Fia egy unokával ajándékozta meg, aki már hamarosan tizenhárom éves lesz.

A fiam, Ákos nélkülem kellett, hogy felnőjön, már tizennégy éves volt, amikor itthon maradtam.

„Ennek ellenére vagány felnőtté vált. Világszínvonal, amit a Stardusttal csinálnak. Nagyon büszke lenne az anyukája a fiunkra – mindig mondta, hogy ez a gyerek nagyon tehetséges, de hát a tehetségekre nincs szükség Magyarországon. Ahogy neki, úgy nekem is a külföldön töltött időszak változtatta meg a világnézetemet. Az akkori örmény menedzserünk Bejrútból küldött ajándékkosarat a minisztériumnak, Dubajba. Az ő közbenjárásukkal jött két ember, akik kijuttattak minket a városba, mivel az útlevelünk nem volt érvényes. Ez volt 1973-ban. Rá két évre a Tungsram képviseletében érkeztek magyarok keletre. A honfitársaink szégyelltek minket azért, mert hosszú hajunk volt. Mindig is úgy voltam vele, hogy ezek jelentéktelen dolgok. Ha csak jó dolgok történtek volna velem, azt egész biztosan unalmasnak találtam volna.”

A lényeg az, hogy van egy csodálatos kis unokám, aki már tizenhárom éves lesz, nemsokára ünnepelni fogjuk a születésnapját.

„Van tizenegy kismacskánk, akik itt születtek az erdőben” – mondta a sorry! magazinnak adott interjúban az énekes legenda, aki arról is mesélt, hogy idén is nagy durranásra készül.

Felesége halála után két évre legjobb barátját, Somló Tamás is elveszítette (Fotó: FOLDI D. ATTILA)

Idén nagy durranásra készül

„Kezdetét vette a koncertszezon, már negyvenkét turnéállomásunk van lekötve a Charlie 77-tel, aminek az október 26-i Aréna-koncert lesz a csúcspontja két nappal a hetvenhetedik születésnapomat megelőzően. Nincs más zenekar a Charlie Banden kívül, amelyik 1994 óta örömmel, alázattal és szenvedéllyel muzsikál együtt. Mondanom sem kell, egytől-egyig zseniális zenészek, mindegyikük főiskolán tanít. Én még a régi Generál-dalokat is ugyanabban a hangnemben éneklem, mint tizennyolc évesen, még ha hetvenhét esztendősen már nem is szántom fel a színpadot” – mesélte a 76 éves élő legenda.