Brem Laci: „A vékony, sportos alkatú nők a legvonzóbbak”

Másodjára keresi az igazit Brem Laci a TV2 sikerműsorában, a Házasság első látásra című realityben. A mindig pozitív és jó kedélyű küzdősport-oktató úgy véli, senkinek sem szabad idealizálnia a jövendőbelijét, ugyanis az egy hamis képpel ér fel.

Brem Laci bízott benne, hogy másodjára sikerül (Fotó: TV2 / hot magazin!)

Milyen az ideális nő Brem Laci számára?

„Nem szeretem azt a kifejezést, hogy „ideális feleség”. Szerintem normál esetben a házassághoz több lépcsőfokot kell bejárni. Nekem nagyon fontos a kémia, tehát az, hogy meglegyen köztünk a vibrálás. Ez a vonzalom áll némi megfoghatatlan részből, de néhány külső jegy is kell hozzá. Számomra a vékony, sportos alkatú nők a legvonzóbbak, ráadásul hiába vagyok magas, inkább az alacsonyabb nőket kedvelem” – kezdte a hot! magazinnak Laci. „Belső jegyekben pedig nagyon fontos az, hogy az illetővel jókat lehessen beszélgetni, a humora passzoljon az enyémhez, és legyen őszinte. Ezek számomra elengedhetetlenek.”

Brem Laci és Zavira csak barátok maradtak (Fotó: TV2 / hot magazin!)

Brem Laci nehezen találja az igazit

Laci a klasszikus férfi-nő kapcsolatokban hisz, ebben tudná elképzelni önmagát is. A műsor első és harmadik évadában azonban hiába szimpatizált a feleségeivel, egyikkel sem alakult ki olyan kapcsolat, amilyet szeretne.

„Hiszek abban, hogy a férfi maszkulin és erős energiájához egy lágy női energia kell hogy kapcsolódjon. Szerintem így lettünk teremtve, hogy a férfiak és a nők egymást egészítik ki” – vélekedett.

„A szakértők először Hildát választották ki nekem, akinek folyamatosan udvaroltam, majd kialakult köztünk egyfajta cinkostárs kapcsolat. Nagyon jóban lettünk, és volt is köztünk kötődés, de nem működött. A harmadik évadban pedig megkaptam Zavirát, aki egy nagyon cuki csajszi, de legfeljebb csak nagyon jó barátomnak tudtam elképzelni. Hildával alapvető gondot jelentett az, hogy 100 kilométerre éltünk egymástól, na, ehhez képest Zavira 300 kilométerre él tőlem! Ettől függetlenül ez a műsor egy óriási kaland, de talán már kicsit inkább szól egy önismereti utazásról, mint arról, hogy jó és működőképes házasságok szülessenek” – mesélte Laci.

Brem Lacinak úgy tűnik, nincs szerencséje a szerelemben (Fotó: Youtube/Palikék világa / hot magazin!)

Nem sikerült

A két évad között Laci nem tétlenkedett, továbbra is kereste álmai asszonyát. Egy kis ideig úgy tűnt, hogy meg is találta Konyári Edinka személyében, de végül ez a kapcsolat is zátonyra futott.