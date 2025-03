„Vége van a ráncoknak” – teljesen megváltozott a Házasság első látásra régen látott sztárja

Bár a Házasság első látásra első évada már meglehetősen távolinak tűnik, a mai napig rengetegen emlékeznek a párkapcsolati reality egyik legizgalmasabb figurájára, Lacira. Brem László a szemrevaló Hilda férjeként próbálta meg megtalálni a boldogságot a pszichológusok bevonásával zajló kísérlet során, és bár a házasságuknak válás lett a vége, a finálét követően is sokat hallhattunk a Hilda által Szulejmánnak becézett férfiről, nem véletlenül!

Házasság első látásra Laci az első évadban kissé aggodalmasan állt az oltár elé (Fotó: TV2)

A sármos harcművészet-oktató a Házasság első látásra forgatása után Konyári Edinka párja lett, akivel már régóta ismerték egymást. A műsorvezető éppen egy szörnyű szakításból jött ki, meghiúsult az esküvője, és mindent akart, csak párkapcsolatot nem. Laci viszont felforgatta a világát, s egyik napról a másikra már arra eszméltek, hogy közösen tervezik a jövőjüket. Tavaly nyáron azonban valami történhetett köztük, eltűntek ugyanis a közös szerelmes fotók, és a közösségi oldalakon is kikövették egymást. Erre persze mondhatnánk azt is, hogy ez még nem jelent semmit, ám a következő nyom már sokkal beszédesebb volt: Laci a Facebookon egyértelműen jelezte, hogy egyedülálló, ugyanis a profiljában is beállította, hogy szingli.

Házasság első látásra: Laci megszabadult a ráncaitól

Nos, a férfias küzdősport-oktató magánéletéről azóta nem sokat lehet tudni, Laci talán maga döntött úgy, hogy egy kicsit visszavonultabb életet él, és csak magával foglalkozik. Ez persze érthető, az viszont némiképp furcsa, hogy két héttel ezelőtt egy olyan beavatkozás mellett döntött, amit leginkább a hölgyek preferálnak egy bizonyos kor fölött.

Igen, jól tippeli a kedves olvasó, Házasság első látásra Laci botoxoltatott egyet, aminek köszönhetően teljesen kisimultak a vonásai. Bár a követői közül nem mindenki érti, hogy egy alapvetően sármos és maszkulin férfi miért akar mindenáron megszabadulni a ráncaitól, a lényeg, hogy ő jól érezze magát a bőrében.

„Vége van a ráncoknak, papikám. Botox után két héttel” – újságolta egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben Laci, és bár a sztorijai engedélykötelesek, egy friss képen azért látszik, hogy kisimultak a vonásai.

Azt a képet itt tudod megnézni.