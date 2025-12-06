Bánsági Ildikó 78 évesen szexi naptárban szerepel és színpadon vetkőzik: „Gyakorlatilag nincs rajtunk semmi”

Gáspár Kata édesanyja, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Bánsági Ildikó december 13-ától játszik együtt lányával és számos másik elismert művésszel a Játékszín Naptárlányok című darabjában. Az előadás különlegessége, hogy az első felvonás csúcspontján Bánsági Ildikó, Falusi Mariann, Dobó Kata, Peller Anna, Tóth Enikő és Szőlőskei Tímea is ledobják a textilt, egy jótékony célú naptárfotózás kedvéért. A színésznő most a Metropolnak mesélt a Naptárlányokról.

Bánsági Ildikó szerepei között még egy sem akadt, ahol a színpadon kellett volna vetkőznie (Fotó: Archív)

Bánsági Ildikó lánya ugyan eddig csak egy darabban játszott édesanyjával, ami miatt különösen fontos ez a mostani alkalom, de a színésznő nem emiatt izgul a legjobban. A darab egyik jelenete valamivel nagyobb fejtörést okoz neki.

„A dolog kihívása az, amikor a színpadon kell megcsinálni a naptárfotókat, és ugyan ízlésesen lesznek a fontos részek kitakarva, de egymás előtt mégiscsak kellemetlen, ahogy takarjuk magunkat egy szál semmiben” – kezdte a színésznő.

Az első felvonás végén is van egy csoportkép, amikor gyakorlatilag nincs rajtunk semmi, és ott sokat kellett gyakorolni, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy úgy helyezkedjünk el, amivel egymást is segítjük és nem is látszódik semmi

– árulta el nevetve Bánsági Ildikó.

Bánsági Ildikó szinkronszínészként is rengeteg különböző karaktert alakított már, de a Naptárlányokbeli szerepe mégis új kihívást jelent (Fotó: Németh András Péter)

Bánsági Ildikó a valóságban is naptárlány lett

A Naptárlányok szereplői - köztük természetesen Bánsági Ildikó - egy szexi fotózáson is részt vettek a darab kapcsán, hiszen az oly sokat emlegetett kalendárium a valóságban is elkészült és megvásárolható, mert bevételének egy részét jótékony célra fordítják. A hölgyek nagyon élvezték a fotózást, és egy igazán méltó, de dögös fotósorozat lett a végeredmény, amit a közönség ugyan még nem láthatott, de Bánsági Ildikó most elárult néhány kulisszatitkot róla.

„Egy kicsit furcsa helyzet volt, de szerencsére ezeken a fotózásokon nem kellett nagyon nekivetkőzni. Neccharisnyát is kaptam, de volt fodrász, smink, szóval nagyon szépen gondoskodtak mindenről, és meg kell mondjam, tetszettünk magunknak. Nagyon kellemes volt az egész, és a képek is vállalhatóak, mert persze mi már megkaptuk őket. Szóval nem volt ezzel semmi gond, szerintem a darabban nehezebb a dolgunk” – vallotta be a színművésznő.