Bánsági Ildikó a lányáról vallott: már nem a gyermekeként tekint Gáspár Katára

Bánsági Ildikó és Gáspár Kata egy igazi példaértékű anya-lánya párosnak mondható a hazai sztárok között, akik ráadásul ugyanazt a mesterséget űzik. Persze Kata számára bizonyára nehéz volt, hogy kilépjen a Nemzet Művésze címmel kitüntetett édesanyja árnyékából, de mára kétségtelenül sikerült nevet szereznie magának a szakmában. Most a Játékszín Naptárlányok című darabjában ismét együtt állnak színpadra, amiről Bánsági Ildikó meghatódva mesélt a Metropolnak.

Bánsági Ildikó Gáspár Kata édesanyjaként már sokszor nem a lányát, hanem egy profi színésznőt lát a színpadon (Fotó: Archív)

Bánsági Ildikó lánya Gáspár Kata szintén feltűnik majd a Játékszín új darabjában, több karaktert is alakítva. És bár édesanyja az egyik főszereplőt játssza, mégis alig van közös jelenetük.

„Nekem ez fantasztikus és furcsa is egyben. Egyszer már játszottunk együtt színpadon, de most így minden nap találkozunk és mindennap látom a próbákon, bár csak egyetlen egy pici találkozásunk van a darabban. De az, hogy ott vagyok és látom, csodálatos” – vallotta be meghatottan Bánsági Ildikó.

Csodálom, amiket csinál, komolyan. Annyira megható. És olyankor el is felejtem, hogy ő a lányom, mert egy színésznőt látok. Kint mondom neki, ha valamit úgy érzek, de nem szabad befolyásolni anyailag, mert ez az ő élete, az ő színészete. Maximum halkan lehet tanácsot adni, egyetlen másodperc erejéig, és azt meg tudjuk beszélni, de általában annyira tisztán látja a helyzetet, hogy sokszor ő segít nekem

– tette még hozzá elérzékenyülve.

A Naptárlányok szereplői között egy anya-lánya páros, Gáspár Kata és Bánsági Ildikó is feltűnik (Fotó: Gabor Zoltan)

Bánsági Ildikó visszavonulásra még csak nem is gondol

Bár Bánsági Ildikó Naptárlányokbeli karaktere már nyugdíjas, ezt számára cseppet sem egyszerű megjeleníteni, hiszen ő el sem tudja képzelni, hogy ne dolgozzon.

„A kor kérdése, csak egy rövid történet erejéig merül fel a darabban, így nincs komoly jelentősége, viszont én tudom ennek a súlyát, és nekem meg kell ezt jelenítenem. Ugye én nem vagyok egy otthonülő nyugdíjas, el sem tudom képzelni, de a karakterem, Jessie, egy nyugdíjas tanárnő, amit egy kicsit másképp kellene megmutatni. Szóval most vagyok abban a fázisban, hogy figyelem, hogy hogyan lehet megfogalmazni bizonyos gondolatokat, úgy, hogy az ő múltja, és véleménye átsüssön rajta” – mesélte.

Van ebben egyfajta bölcsesség. Egy bizonyos kor után az ember sok mindent megért, rámosolyog, nem akarja megoldani, csak szeretettel nézi, hogy igen, ezt én tudom, semmi baj nincs. És szerintem nekem ezt kell most megtalálnom ebben a szerepben

– árulta el mosolyogva a színművésznő.