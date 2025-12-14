100 éves lett a népszerű színész, elárulta a hosszú élet titkát

100 éves lett Dick Van Dyke – közölte az eonline. A színész december 13-i 100. születésnapja előtt elárulta, hogyan érzi magát manapság és megosztotta, hogy legbelül még mindig 13 évesnek érzi magát.

100 éves lett Dick Van Dyke

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Dick Van Dyke teljes életet él és rendkívül hálás minden pillanatért.

A legendás színész most 100. születésnapját ünnepli és meghatóan gondol vissza életére és pályafutásának mérföldköveire. Bevallotta, hogy számára a legnagyobb meglepetés az a tény, hogy megcsinálta.

Százévesen is jól érzem magam

– mondta Dick Van Dyke a People-nek egy november 25-én megjelent interjúban.

Néha több az energiám, néha kevesebb, de soha nem kelek fel rossz hangulatban

Bár elismeri, hogy manapság már nagyothall, és kissé bizonytalanabb az egyensúlya, a Mary Poppins sztárja lélekben fiatal maradt.

100 éves lett a népszerű színész

Fiatalságát feleségének, az 54 éves Arlene Silvernek tulajdonítja, akit 2012-ben vett el.

Ő éri el, hogy a jelenben maradjak

– tette hozzá.

Minden egyes nap boldoggá tett, életem minden napján. Öröm vele lenni. Rá tud venni, hogy énekeljek vagy táncoljak, és rengeteg felelősséget vállal magára… Egyszerűen szerencsés vagyok

A születésnapnak nemcsak a színész és családja örül, a rajongók is ünnepelnek.

Boldog 100. születésnapot egy színpadi és filmes legendának! Nagyon jó látni, hogy megünnepelheti ezt a mérföldkőnek számító születésnapot!

– írták kommentben a poszt alatt.

Az emberek azt kérdezik: 'Mit csináltál jól?' De nem tudom. Elég lusta vagyok

– vallotta be a The Dick Van Dyke Show sztárja korábban a People-nek.