RETRO RÁDIÓ

100 éves lett a népszerű színész, elárulta a hosszú élet titkát

A népszerű színész még mindig 13 évesnek érzi magát. Noha most lett 100 éves.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 12:45
születésnap 100 éves színész

100 éves lett Dick Van Dyke – közölte az eonline. A színész december 13-i 100. születésnapja előtt elárulta, hogyan érzi magát manapság és megosztotta, hogy legbelül még mindig 13 évesnek érzi magát.

100 éves lett Dick Van Dyke
100 éves lett Dick Van Dyke
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Dick Van Dyke teljes életet él és rendkívül hálás minden pillanatért.

A legendás színész most 100. születésnapját ünnepli és meghatóan gondol vissza életére és pályafutásának mérföldköveire. Bevallotta, hogy számára a legnagyobb meglepetés az a tény, hogy megcsinálta.

Százévesen is jól érzem magam

– mondta Dick Van Dyke a People-nek egy november 25-én megjelent interjúban.

Néha több az energiám, néha kevesebb, de soha nem kelek fel rossz hangulatban

Bár elismeri, hogy manapság már nagyothall, és kissé bizonytalanabb az egyensúlya, a Mary Poppins sztárja lélekben fiatal maradt.

100 éves lett a népszerű színész

Fiatalságát feleségének, az 54 éves Arlene Silvernek tulajdonítja, akit 2012-ben vett el.

Ő éri el, hogy a jelenben maradjak

– tette hozzá.

Minden egyes nap boldoggá tett, életem minden napján. Öröm vele lenni. Rá tud venni, hogy énekeljek vagy táncoljak, és rengeteg felelősséget vállal magára… Egyszerűen szerencsés vagyok

A születésnapnak nemcsak a színész és családja örül, a rajongók is ünnepelnek.

Boldog 100. születésnapot egy színpadi és filmes legendának! Nagyon jó látni, hogy megünnepelheti ezt a mérföldkőnek számító születésnapot!

– írták kommentben a poszt alatt.

Az emberek azt kérdezik: 'Mit csináltál jól?' De nem tudom. Elég lusta vagyok

– vallotta be a The Dick Van Dyke Show sztárja korábban a People-nek.

Mindig is azt gondoltam, hogy a harag az egyik dolog, ami belülről felemészti az embert – és a gyűlölet is. Nekem soha igazán nem sikerült gyűlöletet éreznem. Azt hiszem, ez az egyik fő oka annak, ami tovább vitt

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu