Lerántjuk a leplet a sztárok hobbijairól

A túlhajszolt életmód, a számtalan felkérés és feladat közepette a sztárok esetében is akad egy kedves hobby, ami segít nekik az ellazulásban. A hot! magazin összegyűjtötte a legismertebb hazai sztárok hobbijait. Képes összeállításunkból kiderül, hogy Bochkor Gábor és Fördős Zé a repülésre, Vastag Csaba a száguldásra esküszik. Horváth Tomi szenvedélyes anime-gyűjtő lett, míg Aureliot a régi korok bankjegyei boldogítják.

Sztárok hobbijai: A régi korok bankjegyei egy ideje magukkal ragadták az egykori botrányhőst. Aurelio gyűjteménye igazi kincseket rejt (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Sztárok hobbijai: Bochkor Gábor régi álma vált valóra

A rádiós fenegyerek régi álma vált valóra, amikor végre kézhez kapta a pilótaengedélyét. Bocsi azóta is sok időt tölt a fellegekben, a rádiózás mellett a repülésért is évtizedek óta rajong.

Bochkor Gábor imád a levegőben lenni, és ettől csak azt szereti jobban, ha ő maga vezetheti a gépet (Fotó: archív / hot! magazin)

Esztergályos Cecília, a képzőművész

A művésznő kedvenc időtöltése az agyagozás, amit ma már igazán profi szinten űz. Kedvenc darabjait már több kiállításon is megcsodálhatták az érdeklődők. A színésznő egy igazi őstehetség, akit ma már keramikusként és festőként is jegyeznek. Saját bevallása szerint addig nem foglalkozik az öregedéssel, és a problémákkal, amíg a művein dolgozhat.

Esztergályos Cecília égetett kerámiáit egyre többen keresik (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Fördős Zé mára profi siklóernyős lett

A sztárséf igazi adrenalinfüggő, aki évek óta keresi a legjobb starthelyeket. Egyik kedvence a Hármashatár-hegy, de a Nógrád vármegyei Nyikomról is repült már. A sztárséf Mexikóban is járt, ahol egy siklóernyős versenyen vett részt, igaz, az eredménnyel ő maga nem volt megelégedve. Egy interjúban bevallotta, hogy olykor vannak életveszélyes helyzetek, amelyekre gyorsan kell tudni reagálni.

Fördős Zé pontosan tudja, hogy a siklóernyőzés nem egy veszélytelen sport (Fotó: archív / hot! magazin)

Horváth Tamás a mesefigurákért rajong

Az énekes anime-gyűjteménye igazán egyedülálló a maga nemében. Tamás több vitrint is berendezett kedvenc mesefiguráival, melyek közül több darabért igen komoly harcot kellett vívnia az interneten. A zenész gyűjteménye komoly értéket képvisel, a nyolcszáz darabos gyűjtemény értéke ma már meghaladja a tíz millió forintot.

Horváth Tomi féltve őrzi gyűjteményét (Fotó: archív / hot! magazin)

Nagy Adri nehezen válik meg ruháitól

Az énekesnő – saját bevallása szerint – rendszeresen felhalmozza a ruhákat. A gardróbja állandóan zsúfolásig tele van, így olykor eladományoz belőle jó néhány darabot. A döntést azonban nehezen hozza meg, és addig a ruhái hegyben állnak a gardróbjában.