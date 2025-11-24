Lerántjuk a leplet a sztárok hobbijairól
Van, aki adrenalinfüggő, és akad olyan is, aki képtelen megválni a ruháitól. Sztárok hobbijai: Bochkkor Gábor és Fördős Zé a repülésért rajonganak, míg mások szenvedélye a gyűjtés. A legtöbb hazai sztárnak van hobbija, ami segít a lazulásban.
A túlhajszolt életmód, a számtalan felkérés és feladat közepette a sztárok esetében is akad egy kedves hobby, ami segít nekik az ellazulásban. A hot! magazin összegyűjtötte a legismertebb hazai sztárok hobbijait. Képes összeállításunkból kiderül, hogy Bochkor Gábor és Fördős Zé a repülésre, Vastag Csaba a száguldásra esküszik. Horváth Tomi szenvedélyes anime-gyűjtő lett, míg Aureliot a régi korok bankjegyei boldogítják.
Sztárok hobbijai: Bochkor Gábor régi álma vált valóra
A rádiós fenegyerek régi álma vált valóra, amikor végre kézhez kapta a pilótaengedélyét. Bocsi azóta is sok időt tölt a fellegekben, a rádiózás mellett a repülésért is évtizedek óta rajong.
Esztergályos Cecília, a képzőművész
A művésznő kedvenc időtöltése az agyagozás, amit ma már igazán profi szinten űz. Kedvenc darabjait már több kiállításon is megcsodálhatták az érdeklődők. A színésznő egy igazi őstehetség, akit ma már keramikusként és festőként is jegyeznek. Saját bevallása szerint addig nem foglalkozik az öregedéssel, és a problémákkal, amíg a művein dolgozhat.
Fördős Zé mára profi siklóernyős lett
A sztárséf igazi adrenalinfüggő, aki évek óta keresi a legjobb starthelyeket. Egyik kedvence a Hármashatár-hegy, de a Nógrád vármegyei Nyikomról is repült már. A sztárséf Mexikóban is járt, ahol egy siklóernyős versenyen vett részt, igaz, az eredménnyel ő maga nem volt megelégedve. Egy interjúban bevallotta, hogy olykor vannak életveszélyes helyzetek, amelyekre gyorsan kell tudni reagálni.
Horváth Tamás a mesefigurákért rajong
Az énekes anime-gyűjteménye igazán egyedülálló a maga nemében. Tamás több vitrint is berendezett kedvenc mesefiguráival, melyek közül több darabért igen komoly harcot kellett vívnia az interneten. A zenész gyűjteménye komoly értéket képvisel, a nyolcszáz darabos gyűjtemény értéke ma már meghaladja a tíz millió forintot.
Nagy Adri nehezen válik meg ruháitól
Az énekesnő – saját bevallása szerint – rendszeresen felhalmozza a ruhákat. A gardróbja állandóan zsúfolásig tele van, így olykor eladományoz belőle jó néhány darabot. A döntést azonban nehezen hozza meg, és addig a ruhái hegyben állnak a gardróbjában.
Schobert Norbert számára a zene jelenti a kikapcsolódást
Az ifjabbik Schobert Norbiról talán kevesen tudják, hogy a szabadidejében szívesen gitározik. Úgy tűnik, a fiatal Schobert nem csak a sportban leli örömét. Tavaly a Megasztár tehetségkutató műsorába is jelentkezett, ahol túljutott ugyan a válogatón, de az élő showba már nem sikerült bejutnia.
Vastag Csaba már óvatosan száguldozik
Vastag Csaba szívesen ül motorra, ám a pályamotor helyett a túramotorokat részesíti előnyben. Így az énekes utazás közben legalább a tájban is gyönyörködhet, így feleségének, Domján Evelinnek sem kell attól tartania, hogy útközben valami baja esik.
