Pofonkirálynő: Szabó Franciska nagyot lendített Dubajban, az ellenfelének esélye sem volt

A Dubajban tartott pofonvilágbajnokság idén is elképesztő pillanatokat tartogatott. Szabó Franciska ezúttal nem hagyott kétséget: ellenfelét gyakorlatilag „kipofozta”. A mérkőzés látványos pillanatai azonnal felrobbantották a közösségi médiát!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 20:30
Szabó Franciska Dubaj pofon

Szabó Franciska neve jól ismert a slap sport világában, és évek óta stabilan a top versenyzők között van. Rutinja és tapasztalata lehetővé teszi, hogy minden versenyen domináljon. Legutóbbi fellépése a Dubaji Slap VB-n újabb mérföldkő volt karrierjében. Most megmutatjuk, hogyan uralta a pályát, és milyen reakciókat váltott ki a teljesítménye.

Szabó Franciska
Szabó Franciska MMA versenyző most is megmutatta erejét (Fotó: Instagram / Szabó Franciska)

Szabó Franciska csillogása Dubajban

A Dubaji Slap VB rajongói izgatottan várták a verseny legizgalmasabb pillanatait, de senki sem számított arra a látványra, amit Szabó Franciska nyújtott. A mérkőzés elején már érezni lehetett, hogy az ellenfél nem lesz könnyű falat, de Franciska magabiztos mozdulatai gyorsan eldöntötték a küzdelmet. Az ütések precízsége és ereje mindenkit ámulatba ejtett, a közönség felállva tapsolt minden pont után. Nem csoda, hogy a videó pillanatok alatt virálissá vált, több ezren osztották meg a közösségi felületeken.

A győzelem pillanatai

A mérkőzés során a Sheena Bathory néven futó magyar lány nem csupán technikailag brillírozott, de mentálisan is uralta az összecsapást. Az ellenfél próbálkozásai rendre kudarcba fulladtak, miközben Franciska pontos, gyors ütései sorra hozták a pontokat. A dubaji közönség őrjöngve ünnepelte minden sikerét, és a kommentelők a neten is elismerően írták: „ilyen erős teljesítményt ritkán látni”.

@sheenabathory

♬ Rock You Like A Hurricane - Scorpions

Franciska stratégiája és felkészülése

Ahhoz, hogy ilyen magabiztosan szerepeljen, Szabó Franciska hosszú hónapokon át készült. Edzője szerint a kulcs a koncentráció és a fizikai felkészültség kombinációja volt, ami lehetővé tette, hogy minden mozdulata maximális hatást érjen el. A felkészülés során nemcsak a fizikai erőre, hanem a taktikai gondolkodásra is nagy hangsúlyt fektettek. Ez a stratégia bizonyult győzelme titkos fegyverének.

Nemcsak a helyszínen, de online is hatalmas sikert aratott a meccs. A videók és posztok gyorsan terjedtek, több ezer lájkot és kommentet generálva. Franciska nevét most már nemcsak a sportkedvelők ismerik, és egyértelműen ő a Dubaji Slap VB egyik legnagyobb sztárja.

 

