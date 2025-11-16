"Nagyon sokat ittam, tompítottam" - Schóbert Lara magánéletéről vallott

Schóbert Lara először vallott nyíltan élete nehéz időszakáról. Elmondta, hogy sokáig nem hitt magában, ami szerinte az emberek miatt is van, akik bántották.

Én egy makacs csaj vagyok! Nem szeretem, ha megmondják, mit csináljak!

– vallotta Lara Lakatos Levente műsorában. Hozzátette, hogy azóta már változott és többet hallgat szüleire. Most már bármit tenne, előtte felhívja édesanyját.

Lara sokat foglalkozott magával az elmúlt időszakban és azt mondja, előtte sosem volt tisztában az értékeivel. Nem tudta pontosan megfejteni, ez miért van, de azt gondolja, az embereknek közük van hozzá, akik rosszakat állítottak róla. Élete fájdalmáról is mesélt.

Nekem a nagymamám elhunyt, ráadásul a karjaim közt, ami engem brutálisan megviselt

Elmondása szerint ez annyira megviselte, hogy nem tudott aludni sem. Nagymamájával nagyon szoros kapcsolatban állt.

Abban az időszakban lecsúsztam. Bevallom őszintén, nagyon sokat ittam, tompítottam, nem tanultam. Suliból is, amikor tudtam, lógtam

Majd hozzátette, hogy mindenből angolul érettségizett. Lara elmondta, hogy korábban lehetőséget sem adott magának, mert úgy volt vele, hogy nem fog menni.

A videó alatti kommentek alapján sokan örülnek annak, hogy végre látják igazi énjét.

Nagyon értelmes lány! Kellemes volt ezt végig nézni. Talpraesett, belelvaló csaj :) Hajrá Lara, mutasd meg azt, amilyen vagy valójában!

– írta egy kommentelő.