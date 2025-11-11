RETRO RÁDIÓ

Tiszta vizet öntött a pohárba Russell Crowe: fontos dolgot tett rendbe a színész

Elege lett a rosszindulatú pletykákból.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.11. 09:30
Russell Crowe oscar díjas párkapcsolat

Az amerikai színész, Russell Crowe most tiszta vizet öntött a pohárba a rossz indulatú pletykák kapcsán, ami a magánéletét érinti. Az utóbbi hónapokban többször is felröppent a hír, hogy a Gladiátor sztárja egy nála jóval fiatalabb nő oldalán találta meg a szerelmet. A valóság azonban teljesen más. mivel Russell Crowe és párja között nincs akkora korkülönbség, mint ahogy azt a többség gondolja.

alt=A 61 éves világhírű színész, Russell Crowe végre tisztázta a rossz indulatú pletykákat, ami a magánéletét érintette
A 61 éves világhírű színész, Russell Crowe végre tisztázta a rossz indulatú pletykákat, ami a magánéletét érintette / Fotó: MW

Russell Crowe boldogabb, mint valaha

Egy nemrégiben adott interjúban, a LadBible-nek, Crowe elmondta, hogy rendkívül bosszantónak tartja, hogy az elmúlt öt évben szinte soha nem tudott a barátnőjével együtt megjelenni a vörös szőnyegen anélkül, hogy másnap ne jelenjenek meg a cikkek arról, milyen fiatal nőt választott magának. Pedig a valóság egészen más, mivel a színész 61 éves, míg Britney 42 - írja a life.hu.

Ezt már számtalanszor elmondtam, de sokan továbbra is a kitalált történeteknek hisznek. Tudom, nem illik egy hölgy korát emlegetni, de az én kedves Britneym 42 éves, én pedig nemrég töltöttem be a 61-et. Akkor miért ragaszkodnak néhányan ahhoz a meséhez, hogy én egy 30 évvel fiatalabb nőt szeretek?

- kérdezte a színész.

A Gladiátor sztárja azt is hozzátette, hogy az esküvőjükről szóló híresztelések szintén kitalációk. Mint mondta, élete során már nem tervezi, hogy újra megházasodik.

Csodálatos a kapcsolatunk, jól érezzük magunkat együtt. Miért rontanám el ezt egy házassággal? Nincs szükségem arra, hogy még egyszer végigcsináljam ezt. Egyszer már megtörtént, szép élmény volt, de nem vágyom rá újra

- zárta le gondolatait a színész.

