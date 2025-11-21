"Csak most kezdődik számunkra a legizgalmasabb közös utazás" - eljegyezték Radics Gigit

Sokan meglepődtek az énekesnő bejelentésén eleinte azt hitték, csupán új dalait reklámozza a közösségi oldalain, ám hamar kiderült, hogy eljegyezték Radics Gigit.

Hatalmas hírt osztott meg Radics Gigi Fotó: Polyak Attila

Radics Gigi élete új időszakába lépett

Az énekesnő két évvel ezelőtt vált el kislánya édesapjától, Mikus Árontól, és a történtek után hosszú ideig nem engedett bepillantást a magánéletébe. A szerelem azonban nem váratott sokáig magára: a zenész és új párja párizsi vakációjukon készült fotókkal árulták el a világnak, hogy egy párt alkotnak.

Az énekesnő a híres magyar producerrel, Mackó Mikivel találta meg újra a boldogságot. Gigi Instagram-oldalán jelentette be a csodálatos hírt, hogy új albumának megjelenése mellett egy másik hatalmas információt kell megosztania rajongóival.

Nagyon sokat gondolkoztam, hogyan is kezdjem ezt a posztot.

Több mint egy éve dolgozunk az új albumon, amibe benne vannak életem legnehezebb korszakai és legboldogabb pillanatai is. Kendőzetlenül, megfelelési kényszerek nélkül íródtak az új dalok és úgy érzem, most végre célba értem. Számomra akkor teljes egy történet, ha happy end a vége. Bár miénk még közel sem ért véget, csak most kezdődik számunkra a legizgalmasabb közös utazás!

Önzetlen szeretet = BOLDOGSÁG mindenek felett

Gigi egy kis gyűrű emojival célzott arra, hogy szerelme megkérte a kezét, de újabb meglepetés érte az énekesnő rajongót. Gigi megosztott, hogy az album dalait szerelmével együtt készítették el.

Fogadjátok szeretettel a szerelem projektünk első darabját

Az énekesnő egy képet is csatolt a poszt mellé, amelyen egy fehér köpenyt visel és kezével eltakarja a fél arcát. Az ujján pedig ott csillog a gyönyörű eljegyzési gyűrű.

A poszt alatt a rajongók és a magyar celebek is gratulálnak a pár eljegyzéséhez, mint Cserpes Laura, király Linda és Völgyi Zsuzsi is.