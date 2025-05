Radics Gigi mindenkit alaposan meglepett, percek alatt visszavonta nagy bejelentését

Radics Gigi eddig is kínosan ügyelt arra, hogy csak és kizárólag szakmai szereplései, koncertjei és zenei munkái kapjanak nyilvánosságot. Most azonban egy ritka és meglepő pillanat tanúi lehettek követői: Radics Gigi Instagram-sztorijában két személyes jellegű fotót is megosztott olaszországi nyaralásáról, ám néhány órán belül eltűntek.

Radics Gigi megtalálta életében a harmóniát Fotó: Mediaworks archív

Radics Gigi posztolt is, meg nem is

Radics Gigi egyik képen a reptéren volt látható Olaszországban, a megérkezést követően, a másikon pedig párjával, Mackó Miklóssal közös pillanatban örökítette meg magukat. A fotók alapján egyértelmű volt, hogy Gigi családi nyaralásra utazott, és egy rövid időre úgy tűnt, megosztja ezeket a boldog pillanatokat a nyilvánossággal is. Azonban hamar meggondolhatta magát: a képek pár óra múltán eltűntek az Instagramról.

Nem tudni, miért döntött így – talán ráébredt, hogy mégsem szeretné ilyen közeli, személyes élményeit megosztani a követőkkel. Mindenesetre az időzítés is beszédes: Radics Gigi a Nagy Duett műsorban töltött intenzív időszakát nemrégiben zárta le , ahol Visváder Tamással alkotott egy sikeres párost. Az adások után koncertsorozat következett, Radics Gigi fellépések sokaságát tudhatja a háta mögött – így a mostani nyaralás igencsak megérdemelt pihenést jelent számára.

Radics Gigi gyereke már várta, hogy édesanyjával több időt tölthessen Fotó: Polyak Attila

Az első közös utazás

A nyaralás különleges jelentőséggel is bír, hiszen ez az első közös családi vakáció, amin Radics Gigi párja, a zenei producer Mackó Miklós is részt vesz. Kapcsolatuk nemcsak érzelmi, hanem szakmai síkon is egyre erősebb: jelenleg közös zenei projekteken dolgoznak és nemrég új otthonba is költöztek, ahol saját kertjük is van.

Gigi korábban a Tények Plusz adásában nyilatkozta, mennyire boldog a kapcsolatában és bízik benne, hogy ez az állapot tartós marad. A Borsnak adott legutóbbi interjújában pedig arról beszélt, hogy kiegyensúlyozottnak érzi magát és végre harmóniában van a családi élete és a karrierje.

Bár a fotók hamar eltűntek, a rövid ideig elérhető sztorik bepillantást engedtek abba a boldogságba, amely mostanában körülveszi Radics Gigit. Talán a jövőben is látunk még hasonló posztokat. Egy azonban biztos: az énekesnő most valóban megtalálta az egyensúlyt a munka, a szerelem és a család között.