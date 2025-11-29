Ezt még a Holdról is látják: Radics Gigi hatalmas gyűrűje csak úgy csillog Nyíregyházán

Múlt héten jelentette be Radics Gigi, hogy megkérte a kezét kedvese, Mackó Miki. Az énekesnő 2025. november 21-én, az új dala, a "Saved All My Love" megjelenésének napján jelentette be a hírt az Instagram-oldalán egy megható üzenet kíséretében. A bejegyzéshez egy képet is csatolt, amelyen megmutatja a gyűrűt.

A gyönyörű énekesnő napjai minden bizonnyal igen zsúfoltak lehetnek, hiszen a dalszerzés és az esküvőszervezés mellett Radics Gigi is mindig részt vesz a Háborúellenes Gyűlésen. Most éppen Nyíregyházára érkezett a Háborúellenes Gyűlés. Gigit még a próbán kapták lencsevégre, és bizony nagyon szépen csillog az a hatalmas gyűrű az ujján...

"Nagyon sokat gondolkoztam, hogyan is kezdjem ezt a posztot. Több mint egy éve dolgozunk az új albumon, amibe benne vannak életem legnehezebb korszakai és legboldogabb pillanatai is. Kendőzetlenül, megfelelési kényszerek nélkül íródtak az új dalok és úgy érzem, most végre célba értem. Számomra akkor teljes egy történet, ha happy end a vége. Bár miénk még közel sem ért véget, csak most kezdődik számunkra a legizgalmasabb közös utazás! Önzetlen szeretet = BOLDOGSÁG mindenek felett." – fogalmazott Instagram-oldalán Gigi. Az énekesnő egy ünnepélyes, fehér kámzsás ruhában pózol gyönyörű eljegyzési gyűrűvel a bejegyzéshez mellékelt képen.

Radics két évvel ezelőtt vált el kislánya édesapjától, Mikus Árontól. A szakítás megviselte Gigit, magánéletéről sokáig szinte semmit nem lehetett tudni. Végül szűk egy éve derült fény boldogságára, amikor új párja megosztotta, ahogyan Párizsban romantikáztak. Gigi új szerelme nem más, mint a ValMar és Manuel producere, Mackó Miki, aki immáron a vőlegénye.