„Nem sportautóban, vagy luxuslakásban mérjük az igazi értéket” – Pintér Tenya családja örökségéről

Az ismert színész ritkán beszél családjáról, most azonban különleges pillanatokat és mély érzelmeket osztott meg a Riposttal. Pintér Tenya szavai bepillantást engednek abba az értékrendbe és kulturális örökségbe, amely egész pályáját meghatározta.

Pintér Tenya betekintést engedett abba, hogy milyen háttérből érkezett ő a színház világába (Fotó: Török János)

Pintér Tenya édesanyja egy szellemi bástya

Pintér Tenya nemrég arról mesélt, mennyire sokat jelent számára, hogy 86 éves édesanyja a mai napig aktív, érdeklődő és elképesztő szellemi frissességgel van jelen a családi életben. A színész külön örömként élte meg, amikor édesanyjával együtt meglátogathatták Pintér Tenya fiát, a 19 éves Mátét, aki már dolgozik. A nagymama boldogan figyelte az unokáját munka közben, és az élmény mindhármuknak felejthetetlen maradt.

Tenya most arról is beszélt, milyen különleges helyet foglal el édesanyja a szívében: nemcsak szeretetet és támogatást kapott tőle, hanem azt a kulturális alapot is, amely egész művészi pályájának egyik legfontosabb tartópillére lett. Gyakran tartanak verses délutánokat, amelyek közül több már Tenya közösségi oldalain is nagy népszerűségre tett szert. TikTokján önkéntelenül is elterjedt „Ilimama” versezése, és a rajongók szinte követelték a folytatást, így el is indult a Vers nektek Ilimamával sorozat.

A Nemzeti Lovas Színház megújult épületében új előadásokkal fogadja nézőit (Fotó: Mediaworks archív)

Szüleinek köszönheti a hivatását

A színész szerint édesanyja igazi népművelő, aki ma is legalább száz verset tud kívülről.

Ez az én valódi hagyatékom. Nem sportautóban, vagy luxuslakásban mérjük az igazi értéket

– mondta a színész. A mély tudás és művészet, ez az értékrend formálta őt azzá, aki ma: olyan művésszé, aki hisz a kultúra erejében és abban, hogy ez a legnagyobb fegyvertár, amit az életben kaphatott.

Tenya ma is úgy érzi, mindent a szüleinek köszönhet, különösen azt, hogy színházat teremthet és olyan gondolatokat vihet színpadra, amelyek valódi értéket közvetítenek. Pintér Tenya Lovas színház működésében is ez az alapvető irány: nem öncélú alkotásokat hoznak létre, hanem valós, történelmi ihletésű műveket. Pintér Tibor párja is teljes vállszélességgel mellette áll munkája során, aki szintén támogatja és egyben gazdagítja azt a művészi hitvallást, amelyet a családi örökség formált.