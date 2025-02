Elszólta magát Tenya, bevallotta szerinte Agárdi Szilvi egy csoda

Most szombaton tartják a Nemzeti Lovas Színházban a Valentin Gálát, amin Agárdi Szilvi is fel fog lépni sztárvendégként, továbbá lovagolni és énekelni is fog a rendezvényen. Nemrég Pintér Tibor a Ripost-nak elárulta, hogy óriási tisztelője az énekesnőnek és mikor meglátta, hogy lovagol, egyből arra gondolt, hogy közösen is kell dolgozniuk. „Én azt gondolom, hogy Szilvi Magyarország egyik, ha nem a legjobb énekesnője. Olyan szinten megáldotta őt a Jóisten egy torokkal és hallással, hogy az pótolhatatlan. És így, hogy tud lovagolni is, ő egy csoda számunkra” – mesélte Tenya.

Pintér Tibor Agárdi Szilvi nagy csodálója, így nem csoda, hogy felkérte egy közös munkára (Fotó: Markovics Gábor)

„Bevallom őszintén, az elején kicsit féltem. Nyilván Szilvi egészsége a legfontosabb, meg az, hogy ő jól érezze magát. De hála Istennek, jól érezte magát és nagyon jó szimbiózisba kerültek a lóval. És kitűnően megoldották ezt a nagyon izgalmas helyzetet, hogy egy gyengénlátó előadó lovon fog énekelni” – nyilatkozta a Ripost-nak Pintér Tenya az első közös próba után.

Agárdi Szilvi már egy ideje csinálja az éneklést és a lovaglást külön-külön, most viszont egyben kell majd kiviteleznie (Fotó: Karnok Csaba)

Pintér Tibor szívesen dolgozna együtt Agárdi Szilvivel és férjével

A népszerű színész azt is elárulta nekünk, hogy Szilvivel tervezik azt, hogy a Valentin Gála után is együtt dolgoznak majd. Beszéltek arról, hogy később például a Honfoglalás című előadásban szintén szerepelhetne majd az énekesnő, és akár még egy színházi szerepet is szívesen felajánlana neki a Nemzeti Lovas Színház igazgatója. Tenya elmondása szerint Agárdi Szilvia férje pedig egy kiváló lovas és egy jó kiállású fiatalember, így ő pedig lehetne a honfoglaló vezérek egyike.

„De ez még a jövő zenéje, legyünk most ezen túl és nézzük meg, hogy a Szilvinek mennyire tetszik ez az egész közeg. Ha nagy sikere lesz ennek műsornak – már pedig ezt én borítékolom –, akkor ennek lesz folytatása is, és a Szilvi fog kapni egy olyan szerepet tőlem, amit szintén szívesen fog csinálni” – zárta jövőbeli terveivel a beszélgetést Pintér Tibor.